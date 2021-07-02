Bakan Süleyman Soylu öğrencilerle buluştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yarın Çok Genç Olacak Projesi" kapsamında Gölbaşı'ndaki Vilayetler Evi'nde 7 ilden gelen 105 öğrenciyle bir araya geldi.

Soylu, konuşmasında, programa katılan öğrencilere, zengin bir memleketin, medeniyetin, kültürün ve zengin bir toprağın çocukları olduklarını söyledi.

Memleketin 7 bölgesinden gençlerin salonda olduğunu belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Hatay, Van, Mardin, Kütahya, Kırklareli Trabzon ve Manisa... Ege'den Akdeniz'e, Akdeniz'den Doğu'ya, Güneydoğu'dan Karadeniz'e, İç Anadolu'dan Marmara'ya kadar. 7 ayrı bölgenin de ayrı zenginliği var. Kiminde mısır var, kiminde pamuk. Kiminde çay, kiminde ayçiçeği. Her birinde ama her yerinde farklı zenginlikler var. Kiminde Mevlana, kiminde Hacı Bayram Veli. Kiminde Hatay'ın bütün medeniyet değerleri.

Hepiniz farklı yerlerde yetiştiniz, hepiniz çok farklı bakışlarla yetiştiniz, farklı kültürlerde, farklı ailelerde yetiştiniz. Kiminiz Kelebekler Vadisi'ni çok beğendiniz, kiminiz bilim merkezini. Kiminiz Mevlana'yı, kiminiz Kapadokya'da o bize doğamızın emanet ettiklerini, kiminiz akşamki ışık gösterisini. Kiminiz Polis Müzesi'ni beğendiniz, kiminiz Birinci Meclisi, kiminiz Anıtkabir'i. Hepiniz farklı farklı beğenilerinizi ortaya koydunuz. Tam da aslında bizi yaratanın istediğini yaptınız. O hepimize kendisinin üstünlüklerinden verdi. Kendisinin sıfatlarından verdi. Hepimize farklı gözler faklı bakışlar, farklı anlayışlar, esas itibarıyla farklı yetenekler sundu."

"Peygamberimiz en güzel rol modeldir"

Soylu, "Gençlerin rol model olarak internetteki bazı tiplemeleri seçmemesi gerekir. Bizzat Peygamberimiz en güzel rol modeldir. Ahlakıyla, merhametiyle, adaletiyle, tevazusuyla rol modeldir. Mevlana, Yunus Emre, Hoca Ahmet Yesevi, ziyaret ettiğiniz camileri yapan mimarlarımız. Yüzyıllar önce yaptığı camiler, depremlerde yıkılmayan Mimar Sinan. Bunlar doğru rol modellerdir. Şehitlerimiz, gazilerimiz, vatanı için feda-i can edenler, kahramanlar, kurtuluş mücadelemizi gerçekleştirenler, bunlar doğru rol modellerdir." değerlendirmesini yaptı.

Daha önce de 55 bin öğrenciye yönelik program yaptıklarını bildiren Soylu, "Yarın Çok Genç Olacak Projesi" ile Türkiye'nin farklı noktalarından gençleri bir araya getirerek, nasıl bir memlekette yaşadıklarını, eğitimlerinin bir parçası olarak göstermeye çalıştıklarını ifade etti.

Bu uygulamadan gençlerin memnun olduğunu bildiren Soylu, "Sizin gelecekte çok daha güzellikleri hak ettiğiniz düşünüyoruz. Sizin için hem çalışıyoruz hem de dua ediyoruz. Siz bizden çok daha güçlü bir ülkenin evlatları olacaksınız. Çok daha ayakları üzerinde duran, bütün dünyaya medeniyetimiz ve doğrularımızı haykıran bir ülkenin evlatları olacaksınız. Bunu da görüyor, sizlerle gurur duyuyorum." dedi.

Programda Mardin'den gelen öğrenci Fatma Koçkar ve Trabzon'dan gelen öğrenci Mustafa Kaplan da birer teşekkür konuşması yaptı.

Programın ardından, gazetecilerin, İstanbul Vakfı'nın Kurban Bayramı Yardım Toplama Kampanyası izin talebiyle ilgili kendisine yöneltilen eleştirilere ilişkin sorusu üzerine Soylu, "Dünyadaki bütün kötülüklerin sahibi benim. Arkadaşlar, şimdi çok güzel bir etkinlikten çıktık. Hepiniz de şahit oldunuz. Ne olursunuz siyasete alet olmayın. Tek söyleyeceğim bu. Siz basın mensuplarısınız, bir siyasi parti mensupları değilsiniz. Bir ideolojinin taraftarı değilsiniz. Yapmanız gereken en önemli şeylerden biri fotoğrafı çekmek, olayı ortaya koymaktır." diye konuştu.