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Gündem Bakan Soylu'ya hakaretten ceza alan kişi cezaya itiraz etti! Hakim böyle tepki gösterdi
Gündem

Bakan Soylu'ya hakaretten ceza alan kişi cezaya itiraz etti! Hakim böyle tepki gösterdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sosyal medya üzerinden hakaret eden kişi mahkeme tarafından 7 bin 80 TL cezaya çarptırıldı. Cezaya itiraz ederek "Bana ceza vermeyin, ödeyemem” diyen sanığa hakim tepki göstererek "Küfretmişsin, alenen hakaret etmişsin. Bir de ‘bana ceza vermeyin’ diyerek pazarlık yapıyorsun. 30 yıllık hakimim senin gibi sanığı da ilk kez görüyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 17:10:00 -
Bakan Soylu'ya hakaretten ceza alan kişi cezaya itiraz etti! Hakim böyle tepki gösterdi

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Hakan T. hakkında, 29 Mart’ta sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda Hakan T. hakkında, 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan, 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Hakan T., hazır bulundu. Bakan Soylu’ya hakaret etmek istemediğini öne süren Hakan T., “Eleştiri yapmak istedim. Kastettiğim kişi Süleyman Soylu değildi. Eleştirinin dozunu kaçırdım. Yapmamam gereken bir olaydı. Gaza geldim. Pişmanım” dedi.

Hakan T.'ye, 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 354 adli gün karşılığı 7 bin 80 TL ceza verildi. Hakim, sanığın sabıkasız olması nedeniyle hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi. Karar sonrası Hakan T., “Bana ceza vermeyin, ödeyemem” dedi.

Mahkeme hakimi Birol Küçük ise Hakan T.'ye, “Küfretmişsin, alenen hakaret etmişsin. Bir de ‘bana ceza vermeyin’ diyerek pazarlık yapıyorsun. Sana birisi küfretse, ceza vermeyecek miyiz? 30 yıllık hakimim senin gibi sanığı da ilk kez görüyorum” dedi.

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