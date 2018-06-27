Bakan Soylu'nun talimatı sonrası ilk adım atıldı
Ağrı'da terör örgütü PKK tarafından alçakça katledilen Mevlüt Bengi ile ilgili bölgedeki bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.27 Haziran 2018 Çarşamba 17:48
Doğubayazıt'ta terör örgütü PKK mensuplarınca öldürüldüğü değerlendirilen Bengi ile ilgili bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı uygulandı.
İlçeye bağlı Çiftlik köyünün Türkmen ve Cebekümbet mezraları, Yaygınyurt köyünün Aşağı ve Yukarı Demirkapı mezraları, Güngören köyü ve bu köye bağlı Yenigün mezrasında dün itibariyle 5 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
SÜLEYMAN SOYLU ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde köy bakkalının PKK'lı teröristlerce katledilmesinden sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun HDP'li Pervin Buldan'ı arayarak "Sizi CHP bile kurtaramayacak” demişti.
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