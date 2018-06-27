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Bakan Soylu'nun talimatı sonrası ilk adım atıldı

Ağrı'da terör örgütü PKK tarafından alçakça katledilen Mevlüt Bengi ile ilgili bölgedeki bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 17:48
Bakan Soylu'nun talimatı sonrası ilk adım atıldı

Doğubayazıt'ta terör örgütü PKK mensuplarınca öldürüldüğü değerlendirilen Bengi ile ilgili bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı uygulandı.

İlçeye bağlı Çiftlik köyünün Türkmen ve Cebekümbet mezraları, Yaygınyurt köyünün Aşağı ve Yukarı Demirkapı mezraları, Güngören köyü ve bu köye bağlı Yenigün mezrasında dün itibariyle 5 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

 Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

SÜLEYMAN SOYLU ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde köy bakkalının PKK'lı teröristlerce katledilmesinden sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun HDP'li Pervin Buldan'ı arayarak "Sizi CHP bile kurtaramayacak” demişti.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 17:48
  1. Süleyman Soylu
  2. Ağrı
  3. HDP
  4. PKK

YORUM YAZ

  • Siz uyuyunnSiz uyuyunn8 sa önce
    Sizi chp bile kurtaramayacak demek cok aptalca ve edepsiz bir soylemdir akp nin gecmisi pkk ile ortaktir ve hdp den daha ileri duzeyde destek vermisler menfaat saglamislardir pkk ya bu utanmaz once kendi partisini elestirsin. Tukuruklerini sacarak siyasi yasagini akp nin kaldirdigi meclise soktugu hdp lilere chp uzerinden laf atmak akp pkk ortakligini unutturmaya calismaktan baska bisey degildir. Guneydoguda korucular bu bakkal gibi katledilirken akp korucularin silahlarinin toplanmasini konusuyordu yaziklar olsun size
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