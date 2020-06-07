Bakan Soylu'dan "Yedi Güzel Adam" paylaşımı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik güçleri ile çekindiği fotoğrafı sosyal medya hesabından, şair Cahit Zarifoğlu'nun 'Yedi Güzel Adam' şiiri ile paylaşımda bulundu.
Bakan Soylu, Twitter hesabında Cahit Zarifoğlu'nun 'Yedi Güzel Adam' şiiri ile birlikte jandarma ve polis özel harekatın fotoğraflarını paylaştı. Bakan Soylu'nun paylaştığı şiir ise şöyle:
"Bu insanlar dev midir
Yatak görmemiş gövde midir
Bir yara açar boyunlarında
Kolkola durup bağırdıklarında
-Ya kurbanın olam
Dağlar önüme durmuş
Ki dağlanam
Çekip pırıl pırıl mavzerler çıkardılar oyluk etlerinden
Durdular ite çakala karşı yarin kapısında"