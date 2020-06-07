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Aktüel

Bakan Soylu'dan "Yedi Güzel Adam" paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik güçleri ile çekindiği fotoğrafı sosyal medya hesabından, şair Cahit Zarifoğlu'nun 'Yedi Güzel Adam' şiiri ile paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 11:54:00 -
Bakan Soylu'dan "Yedi Güzel Adam" paylaşımı

Bakan Soylu, Twitter hesabında Cahit Zarifoğlu'nun 'Yedi Güzel Adam' şiiri ile birlikte jandarma ve polis özel harekatın fotoğraflarını paylaştı. Bakan Soylu'nun paylaştığı şiir ise şöyle:

"Bu insanlar dev midir

Yatak görmemiş gövde midir

Bir yara açar boyunlarında

Kolkola durup bağırdıklarında

-Ya kurbanın olam

Dağlar önüme durmuş

Ki dağlanam

Çekip pırıl pırıl mavzerler çıkardılar oyluk etlerinden

Durdular ite çakala karşı yarin kapısında"

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