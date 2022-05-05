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Siyaset Bakan Soylu'dan Ümit Özdağ'a çok sert eleştiri! 'Hayvandan daha aşağı bir adam'
Siyaset

Bakan Soylu'dan Ümit Özdağ'a çok sert eleştiri! 'Hayvandan daha aşağı bir adam'

TGRT Haber canlı yayınında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, program moderatörünün, "Ümit Özdağ'dan bir cevap var." sözlerine çok sert ifadelerle karşılık verdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-05 18:05:00 - 2022-05-05 18:09:38

 Yeniakit.com.tr 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber canlı yayınında konuştu.

Program moderatörü Ercan Gürses, Bakan Soylu'ya, "Programın özellikle başında Ümit Özdağ'dan bahsettik. Kendisinden bir cevap var." dedi.

Bakan Soylu Gürses'e, "Kabul etmem. Adam yerine koymam." diye karşılık verdi.

'Bu hayvandan aşağı bir adamdır'

Ercan Gürses, "Kendisi iddiaları reddediyor. En azından bir cümle cevap vermek ister misiniz?" diye sorunca, Bakan Soylu ırkçı tutumu ile gündemden düşmeyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı çok sert ifadelerle eleştirdi.

Bakan Soylu şunları söyledi:

Bunu söylerseniz toplantıyı terk ederim. Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu hayvandan aşağı bir adamdır. Bu kadar basit. Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir. İtibarımızı onun itibarı ile bir araya getirir miyiz?

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Yorumlar

Sefa

2023te oyum zafer partisinin suriyelileri gönderir. Ümit özdağ adam gibi adamdır.

Hamza

İsde seni bunun için seviyorum bakanım yüreğine sağlık
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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