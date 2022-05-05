Bakan Soylu'dan Ümit Özdağ'a çok sert eleştiri! 'Hayvandan daha aşağı bir adam'

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber canlı yayınında konuştu.

Program moderatörü Ercan Gürses, Bakan Soylu'ya, "Programın özellikle başında Ümit Özdağ'dan bahsettik. Kendisinden bir cevap var." dedi.

Bakan Soylu Gürses'e, "Kabul etmem. Adam yerine koymam." diye karşılık verdi.

'Bu hayvandan aşağı bir adamdır'

Ercan Gürses, "Kendisi iddiaları reddediyor. En azından bir cümle cevap vermek ister misiniz?" diye sorunca, Bakan Soylu ırkçı tutumu ile gündemden düşmeyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı çok sert ifadelerle eleştirdi.

Bakan Soylu şunları söyledi:

Bunu söylerseniz toplantıyı terk ederim. Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu hayvandan aşağı bir adamdır. Bu kadar basit. Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir. İtibarımızı onun itibarı ile bir araya getirir miyiz?