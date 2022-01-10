Bakan Soylu'dan taziye mesajı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da geçirdikleri trafik kazasında şehit olan 4 itfaiye personeline rahmet diledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'nın Orhaneli ilçesinde geçirdikleri trafik kazasında şehit olan 4 itfaiye personeline rahmet diledi.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bursa'da geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden Bursa Büyükşehir İtfaiyesi mensubu kardeşlerimiz İsmail Kaya, Sinan Amil, Aydın Doğru ve Yunus Akşit'e Allah'tan rahmet; aileleri ve hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet, makamları âlî olsun inşallah." ifadelerini kullandı.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kaza ihbarına giden itfaiye aracı bugün sabah saatlerinde şarampole devrilmiş, kazada 4 itfaiye personeli hayatını kaybetmişti.