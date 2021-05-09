Bakan Soylu'dan tam kapanma açıklaması: Bir fedakarlık daha...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kars’ta düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı. Tam kapanma süreci ile ilgili açıklamalarda bulunan Soylu, 'Önemli bir sürece başladık. 21 milyon büyüğümüze vefa destek sosyal gruplarımızla ulaşılmaktadır'' dedi.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamaları:

Bir dönemler kimsenin aklından geçmeyecek, neredeyse turizmin gözdesi bir şehir haline geldi Kars. Aylar önce vatandaşlar trenden yer ayırttılar güzellikleri görebilmek için. Karslı hemşerilerimize hürmetlerimizi iletiyoruz. Yarınlarımız daha güçlü olacak.

Dün akşam sayın Cumhurbaşkanımızla Diyarbakır annelerimiz ile birlikteydik. Şehit annelerimizin borcunu ödeyemeyiz. Allah bizi onlara mahcup etmesin. Anneler gününü tebrik ediyoruz.

Salgınla mücadele

Geçen hafta Cuma gününden itibaren hep birlikte tam kapandık. Önemli bir sürece başladık, hepimiz biliyoruz ki bir kısıtlama yaptık.

Başladığımızda sayı 63 bin idi. Tüm denetim mekanizmalarımız sahada. Amacımız vakaların artmaması. Bugün geldiğimiz nokta 18 bin civarında. Bu sahada da görülüyor.

Mutasyonun sevk ettiği ivme tedirgin etmişti. Tüm noktalarda denetimler devam ediyor.

21 milyon büyüğümüze vefa destek sosyal gruplarımızla ulaşılmaktadır. Özellikle kamu düzeni ve güvenliği ile bir problemiz yoktur. Üretim ve tedarik sürecinde bir eksiklik söz konusu değildir. 10 milyon kişi izin alıp çalışmalarına devam etmektedir.

Bayrama yaklaşıyoruz. Milletimizden bir fedakarlık daha bekliyoruz. Bu hastalık temasla bulaşıyor. Hep birlikte tedbirlere uymalıyız. Aksi takdirde bayramlaşmada tedbirlere uymazsak, fedakarlığımız boşa gider. Çok büyük fedakarlık yaptıklarını biliyoruz, önce sabır sonra bayram.

Hastalık ve cenaze durumunda izi veriyoruz. Bunun dışında memlekete gidim şeklindeki yaklaşımlar virüsü yayacaktır. 63 binden 18 bine düştü inanıyorum ki daha da düşecek.

Tam kapanmada toplam 7 günümüz daha var, dişinizi biraz daha sıkın çocuklarımız ve yarınlarımız için. Dün pazarlar vardı yaklaşık 3 bin 500 yerde açıldı. Pazarcı esnafımız da uydu.