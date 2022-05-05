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Siyaset Bakan Soylu'dan 'Sessiz İstila' tepkisi!
Siyaset

Bakan Soylu'dan 'Sessiz İstila' tepkisi!

TGRT Haber canlı yayınında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sessiz İstila" hezeyanına, "Kim neyi istila yapacak? Biz, PKK’ya, PYD’ye istila yaptırtmadık." diyerek cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-05 22:07:00 - 2022-05-05 22:12:36

 Yeniakit.com.tr 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Ercan Gürses'in sorularını cevapladı.

'Kim, neyi istila yapacak?'

Soylu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın öncülük ettiği "Göçmenler ülkemizi istila ediyor." iddiasına cevap verdi.

" 'İstila olacak' mış. Kim, neyi istila yapacak?" diye soran Bakan Soylu, şunları söyledi:

Biz, PKK’ya, PYD’ye istila yaptırtmadık.

Kendi sınırlarımızın ötesinde biz bu istilayı yaptırmıyoruz, sınırlarımızın içerisinde mi yaptıracağız?

Ümit Özdağ'ın akıl sınırlarını zorlayan senaryosu! Sessiz İstila
Ümit Özdağ'ın akıl sınırlarını zorlayan senaryosu! Sessiz İstila

Siyaset

Ümit Özdağ'ın akıl sınırlarını zorlayan senaryosu! Sessiz İstila

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