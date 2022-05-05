Bakan Soylu'dan 'Sessiz İstila' tepkisi!
TGRT Haber canlı yayınında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sessiz İstila" hezeyanına, "Kim neyi istila yapacak? Biz, PKK’ya, PYD’ye istila yaptırtmadık." diyerek cevap verdi.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Ercan Gürses'in sorularını cevapladı.
'Kim, neyi istila yapacak?'
Soylu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın öncülük ettiği "Göçmenler ülkemizi istila ediyor." iddiasına cevap verdi.
" 'İstila olacak' mış. Kim, neyi istila yapacak?" diye soran Bakan Soylu, şunları söyledi:
Biz, PKK’ya, PYD’ye istila yaptırtmadık.
Kendi sınırlarımızın ötesinde biz bu istilayı yaptırmıyoruz, sınırlarımızın içerisinde mi yaptıracağız?