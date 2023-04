Bakan Soylu'dan LGBT açıklaması!

Sultangazi Belediyesi'nin etkinlik çadırındaki sahur programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün gece Diyarbakır'da 50'ncisi yapılan kökünü kurutma operasyonunda 201 uyuşturucu satıcısının gözaltına alındığı operasyonda güvenlik güçlerine kolaylık dilemek için orada bulunduğunu, gün içinde Kahramanmaraş ve Hatay'da koordinasyon toplantılarına katıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır programına eşlik ettiğini anlattı.

"Türkiye bambaşka bir tabloyla karşı karşıya kaldı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son 20 yılda yapılamaz dediği her şeyi hayata geçirdiğini kaydeden Soylu, şöyle devam etti:

"14 Mayıs'ta seçim var. Tam yirmi yıldır Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan yapılamaz denilen her şeyi yapmış, milletimizle beraber hem milletimizi mahcup etmeden, hem de milletimizle dünyaya mahcup olmadan bir büyük yolculuğu gerçekleştirmiştir. Şimdi başka bir imza atma zamandır. Bir üst lige Türkiye'yi çıkarma zamanıdır. Türkiye yüzyılını başlatmanın zamanıdır. 20 yıldır altyapısı Türkiye'nin çok iyi bir şekilde dizayn edildi, kolay yapılmadı. Zorluklarla yapıldı. Bu esnada da hani derler ya bazen şeytan taşlamaktan tavaf etmeye fırsat bulamadığımız zaman dilimleri içerisinde bu yapıldı. Pandemi ile mücadele ederken gerçekleştirilen Çanakkale Köprüsü'ne kadar Osmangazi Köprüsü'ne kadar Avrasya Tüneli'ne kadar, Marmaray'a kadar Türkiye'nin her noktasında aşılamaz dağları aştığımız Nissibi Köprüsü'nden tutun her türlü tüneline kadar yoluna kadar. Türkiye bambaşka bir tabloyla karşı karşıya kaldı."

Türkiye'nin siyasal istikrarının defalarca bertaraf edildiğini dile getiren Soylu, "Türkiye 20 yıldır bunlardan yoksun değildi. Aynılarıyla karşı karşıya kaldı. 27 Nisan e muhtırasında karşı karşıya kaldı. Gezi olaylarında karşı karşıya kaldı. 17-25 Aralık darbesinde karşı karşıya kaldı. 6-8 Ekim olaylarında karşı karşıya kaldı. Yani sadece selin afetin depremin yıktığı evlerimiz olmadı bu ülkede. Şırnak'tan Nusaybin'e kadar Kızıltepe'ye kadar Yüksekova'ya kadar birçok noktada o olaylarda evler yakıldı yıkıldı. Camiler, kütüphaneler yakıldı yıkıldı. Şehirlerin ticaret hayatı, ekonomik hayatı, sağlık hayatı, eğitim hayatı bertaraf edilmeye çalışıldı. Tayyip Erdoğan sadece afetler sonrası şehirleri kaldırmadı. Doğu ve Güneydoğu'da yaşanan bu haksızlıklar sonrası da oraların insanını yalnız bırakmadı. Oraları da ayağa kaldırdı. Devletinin milletinin varlığını ve sıcaklığını herkese ülkenin en ücra noktasına kadar ulaştırabilme kabiliyetine gayretine sahip oldu." ifadelerini kullandı.

-"Türkiye bambaşka bir hikaye yazıyor"

Soylu, şunları kaydetti:

"Bunlar nasıl oldu? Şimdi enerjimiz her geçen gün bize yetebilecek bir hale geliyor. Eskiden Gabar Dağı'nda terör vardı, oralara girilemezdi. Bırakın Şırnak-Cizre yolu yıllarca yapılamadı. Çok iyi biliyorum. İçişleri bakanı olduktan sonra oradaki arkadaşlar geldiler. Ne olursunuz yolu bitirelim dediler. Yolun her bir kilometresine kule yaptık ve bu yol burada bitecek dedik. Sadece o yol bitmedi. Bugün valimiz evindeydi. Esma Çevik'imiz orada şehit oldu. Niçin şehit oldu biliyor musunuz? Çünkü Gabar'ı temizledikçe Gabar'ın altındakilere ulaşmak istediler. Gabar'ın altında petrol var ve orada aynen Şırnak'ta Batman gibi bir petrol şehri oldu. Artık orada terör yok. Şırnaklılar diyorlar ki biz her gün taşınan petrol arabalarını saymaktan yorulduk. Daha yeni başladık. Bir taraftan Gabar'da çıkarılan petrol diğer tarafta Sakarya Gaz Sahasında çıkarılan gaz. Diğer taraftan burnumuzu sokmaktan bile imtina ettiğimiz Doğu Akdeniz'de aradığımız inşallah onu da bulacağımız gazımız, enerjimiz. Türkiye bambaşka bir hikaye yazıyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkede sadece baraj ve yol yapmadığını, büyük devrimler gerçekleştirdiğini anlatan Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu ülkede on yıllarca özgüveni içimizden almaya çalışanlara karşı bu ülkenin yitiklerini bu ülkeyle beraber buluşturdu. Bu milletin yitiklerini bu milletle beraber buluşturdu ve büyük devrimler büyük değişimler meydana getirdi. Orası Ayasofya'ydı. Allah'a şükürler olsun. Daha önümüzde büyük yolculuklar var. Daha 3 tane koyunu güdemeyenler bu ülkenin karşı karşıya kaldığı bu büyük meselelerin altında ezilip giderler. Türkiye sadece kendi iddialarının ülkesi değildir. Türkiye aleme nizam vermek üzere kendiyle beraber ahitleşmiş bir ülkenin ve büyük bir millet adıdır. Yapacak çok işimiz var. Altyapımızı oluşturduk. Özgüvenimizi yerine getirdik. Şimdi Türkiye yüz yılını başlatma zamanıdır. Bu da sizlerin ortaya koyacağı iradeyle mümkündür. Eksiklerimiz olur. Eksiksiz Cenab-ı Allah'tır. Biz kuluz eksiklerimiz var ama biz milletimize sadığız. Biz değerlerimize sadığız. Bize gitsin diyenler Doğu ve Güneydoğu'da yaptığımız terör operasyonlarını bitirmek istiyorlar. Alenen de ilan ediyorlar. Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde şu anda yurt dışında kahramanca şahadeti göze alarak bu milletin özgürlüğü hürriyeti, namusu için birliği ve beraberliği için mücadele eden kahramanlarımızın geri gelmesinin doğru olacağına iddia ediyorlar. "

Türkiye'de aile yapısının bozulmaya ve ortadan kaldırılmaya çalışıldığını vurgulayan Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

"Aile yapımızı ortadan kaldırmanın önünü açmak istiyorlar. Kendilerine sorun. Kendi evlerinden aynı cins evliliği kabul edeceklerse onu bütün milletimize açıklasınlar. Kendi beyannamelerinin içerisinde kendi söylediklerinin içerisinde tüm sapkınlıkları içeren bu milletin diniyle, diyanetiyle, inancıyla, değerleriyle, milliyetiyle, geleneğiyle, göreneğiyle örtüşmeyen bütün önerileri sadece Amerika söylüyor diye sadece Avrupa söylüyor diye bu ülkeye dayatmaya çalışıyorlar. Bunu Macaristan kabul etmedi. Bunu dünyadaki birçok ülke kabul etmedi. En son bunu kabul etmeyen ülkelerden bir tanesi de Bulgaristan'da geçen hafta seçim oldu. Orada yeni kurulan bir siyasi parti sadece bunu söyledi diye birçok siyasi partinin önüne geçerek çok yüksek oy aldı. Bizim hassasiyetimiz inancımızdan, değerlerimizden, aile yapımızdandır."

-"Gelecek nesillere güçlü ve büyük bir Türkiye bırakacağız"

Aile yapısının önemine işaret eden Soylu, şöyle konuştu:

"Aile yapımıza dokundurmayız. Kırmızı çizgilerimiz var. Terör örgütünü ülkemizin içinden söküp attık. Bir daha terör örgütünü ülkemizin içerisine sokmayız, sokturmayız. Kırmızı çizgilerimiz var. Yitiklerimizi bulduk bir daha kaybettirmeyiz, kaybetmeyiz. Onun için bu mücadeleyi hep beraber ortaya koyacağız. Hep beraber gerçekleştireceğiz. O bizi istemeyenler yerimize bunları ikame etmeye çalışanlara vereceğimiz cevap budur. Bir vereceğim cevap daha var o da şu. Böyle liderler ülkelerine yüz yılda bir ya gelir ya gelmez. Ne yapacaksak zamanında yapacağız. Ülkemizi onun zamanında zenginleştireceğiz. Ülkemizi onun zamanında büyüteceğiz. Ülkemizin altyapısını en mükemmel onun zamanında getireceğiz. Sonra gelecek nesillere güçlü ve büyük bir Türkiye bırakacağız."

Sahur programına bazı belediye başkanları, milletvekili adayları ve ilgililer katıldı.