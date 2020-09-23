Bakan Soylu'dan kiritik İHA açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı televizyon programında, Diyarbakır'daki annelerin nöbetinin 386. gününe girdiğini belirterek, evladına kavuşan 17. aile olacak olan Akkuş ailesinin Irak'ın Kuzeyinden getirilen Erkan Akkuş isimli evlatlarıyla kavuşacağını bildirdi.

3 yıl içinde 700 kişinin katılımı engellendi

Terörle mücadelede çok mesafe alındığını belirten Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz sonrası ortaya koyduğu teröre karşı konseptin değişik bir yöntem olduğunu ikna yöntemiyle 3 yılda teslim olan ya da örgüte katılımı engellenen insan sayısının 700'ü aştığını belirtti.

"İHA teknolojisini en iyi Türkiye kullanıyor"

2017 Mart Ocak aylarında söylediği "Terör örgütüne büyük darbe vuracağız, bitireceğiz" sözü hatırlatan Bakan Soylu, İHA'lara ilişkin olarak, Türkiye'nin üst bir teknoloji kabiliyetine kavuştuğunu ve bundan onur duyduğunu belirterek, İHA teknolojisini dünyada Türkiye'den daha iyi kullanabilenin olmadığını söyledi. Şırnak ve çevresindeki operasyonların önemli olduğunu belirten Bakan Soylu, görev yapan paşaların tamamının gönüllü gittiğini ve tayin ile gitmediğini belirtti.

Bakan Soylu'dan BM'ye PKK tepkisi

PKK'nın Münbiç ve El-Arab'ı devşirmeye çalıştığını belirten Bakan Soylu, 13-14 yaşındaki çocukları kaçırıp terörist olarak devrişmeye çalıştıklarını ve bu insanların BM ile anlaşma imzaladıklarını belirterek BM'ye tepki gösterdi.