Bakan Soylu'dan 'göçmen' çıkışı! 'Provokasyon demek en doğru tabirdir'

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göçmen vatandaşlar üzerinden oynanan oyuna dikkat çekerek, "Provokasyon demek en doğru tabirdir." dedi.

'Bu insanlar elbette gidecek'

Suriyelilerin yaklaşan Ramazan Bayramı'nda ülkelerine gidip-gitmeyecekleri sorusuna cevap veren Bakan Soylu, "Bayram gidişine müsaade etmeme kısıtımız var. Bu insanlar elbette gidecek. Çalışmalarımız var." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, göçmen vatandaşlar üzerinden bir provokasyon yürütüldüğüne dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

2021 sonu itibariyle geçici statü ile Türkiye’ye gelenlere verilen vatandaşlık sayısı 192 bindir. Bugüne kadar 500 bin gönüllü geri dönüş söz konusu. Bugün bu mesele provoke edilmeye çalışılmaktadır. Provokasyon demek en doğru tabirdir.

Bahçeli: Geri dönmelerine gerek yoktur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin grup toplantısında şu açıklamayı yapmıştı:

Düzensiz göç, adı konmamış bir istiladır. Yakalananlar derhal gönderilmelidir. Suriyeli sığınmacıların, ülkelerinden ayrılış nedenleri ortadan kalktıktan sonra geri gönderilmelidir. Misafirliğin süresi sınırlıdır. Bayram günlerinde ülkelerine gidebilen Suriyelilerin geri dönmelerine gerek yoktur.