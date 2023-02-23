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Gündem Bakan Soylu'dan deprem üzerinden sığınmacı algısı yürüten Tanju Özcan'a sert tepki
Gündem

Bakan Soylu'dan deprem üzerinden sığınmacı algısı yürüten Tanju Özcan'a sert tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da yaşanan depremlerin ardından devlet ve milletin el ele vererek yaraları sarmaya çalıştığı bir dönemde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Suriyeli sığınmacıları hedef alan Tanju Özcan'a tepki gösterdi. Özcan'ın "Hatay'daki Suriyeli sayısı Türk sayısını geçmiş durumda" şeklindeki sözlerine sert bir cevap veren Bakan Soylu, Hataylıların kardeşlik duygularıyla yardım için seferber olduğunu ve bu tahriklere asla müsaade edilmeyeceğini belirtti. Ayrıca, "Gizlenen bir gerçeği Türkiye ile paylaşmak zorundayım" diyen Tanju Özcan'ın iddialarının gerçeği yansıtmadığına dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2023-02-23 21:49:00 -
Bakan Soylu'dan deprem üzerinden sığınmacı algısı yürüten Tanju Özcan'a sert tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tanju Özcan'ın "Hatay'daki Suriyeli sayısı Türk sayısını geçmiş durumda" sözleriyle yürüttüğü sığınmacı algısına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Kahramanmaraş'ta 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası devlet-millet el ele yaraları sarmaya devam ediyor. 11 ili sarsan depremin ağır tahribat yarattığı illerden biri de Hatay oldu.

Hatay'da devlet-millet el ele vererek yaraları sarmak için çaba gösterirken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hatay'daki Suriyeli sığınmacıları hedef alan Tanju Özcan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert bir cevap geldi.

"Hepsinden Allah razı olsun"

Bakan Soylu, "Suriyeli sayısı Türkleri geçmiş durumda" paylaşımı yapan Tanju Özcan'a, "Hatay'a gelenler kardeşlik duygularıyla yardım için seferber. Hepsinden Allah razı olsun. Bazıları da tahrik için seferber. Allah bunlardan korusun." diyerek cevap verdi.

"Hatay'a sahip çıktığına gözlerimle şahidim"

İçişleri Bakanı Soylu paylaşımının devamında, "Aziz Milletimizin birliği bu tahriklere asla müsaade etmeyecek Hataylıların Hatay'a sahip çıktığına gözlerimle şahidim. Tahriki bırakın." dedi.

"Gizlenen bir gerçeği Türkiye ile paylaşmak zorundayım"

Özcan'ın sığınmacıları hedef aldığı ve 'Gizlenen gerçek' diyerek yaptığı paylaşımda, "2 gündür Hatay'dayım. Gizlenen bir gerçeği Türkiye ile paylaşmak zorundayım. Hatay'dan Türk vatandaşlarının çok büyük göçü söz konusu. Gelinen noktada Suriyeli sayısı Türkleri geçmiş durumda. İlk konutların ivedi bir şekilde Hatay'a yapılması gerekir. MEMLEKET ELDEN GİDİYOR" demişti.

Kaynak: Haber 7

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