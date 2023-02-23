Bakan Soylu'dan deprem üzerinden sığınmacı algısı yürüten Tanju Özcan'a sert tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tanju Özcan'ın "Hatay'daki Suriyeli sayısı Türk sayısını geçmiş durumda" sözleriyle yürüttüğü sığınmacı algısına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Kahramanmaraş'ta 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası devlet-millet el ele yaraları sarmaya devam ediyor. 11 ili sarsan depremin ağır tahribat yarattığı illerden biri de Hatay oldu.

Hatay'da devlet-millet el ele vererek yaraları sarmak için çaba gösterirken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hatay'daki Suriyeli sığınmacıları hedef alan Tanju Özcan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert bir cevap geldi.

"Hepsinden Allah razı olsun"

Bakan Soylu, "Suriyeli sayısı Türkleri geçmiş durumda" paylaşımı yapan Tanju Özcan'a, "Hatay'a gelenler kardeşlik duygularıyla yardım için seferber. Hepsinden Allah razı olsun. Bazıları da tahrik için seferber. Allah bunlardan korusun." diyerek cevap verdi.

"Hatay'a sahip çıktığına gözlerimle şahidim"

İçişleri Bakanı Soylu paylaşımının devamında, "Aziz Milletimizin birliği bu tahriklere asla müsaade etmeyecek Hataylıların Hatay'a sahip çıktığına gözlerimle şahidim. Tahriki bırakın." dedi.

"Gizlenen bir gerçeği Türkiye ile paylaşmak zorundayım"

Özcan'ın sığınmacıları hedef aldığı ve 'Gizlenen gerçek' diyerek yaptığı paylaşımda, "2 gündür Hatay'dayım. Gizlenen bir gerçeği Türkiye ile paylaşmak zorundayım. Hatay'dan Türk vatandaşlarının çok büyük göçü söz konusu. Gelinen noktada Suriyeli sayısı Türkleri geçmiş durumda. İlk konutların ivedi bir şekilde Hatay'a yapılması gerekir. MEMLEKET ELDEN GİDİYOR" demişti.

Kaynak: Haber 7