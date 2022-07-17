Bakan Soylu'dan 'çizme' açıklaması! 'Şov yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz'

Yeniakit.com.tr

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da günler öncesinden uyarısı yapılan yağışta tatile çıkarak sorumluluk alanını yine terk etti. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da iş bilmezliği ile başkentliyi rezil etti.

İBB'de İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, ayaklarında çizmeleri ile sahadan dönüp kamuoyunu bilgilendirirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da ayağında çizmesi ile Mansur Yavaş'la görüştü.

'Şov yapmıyoruz'

Bakan Soylu, Kurban Bayramı tatili dönüşü trafik denetimlerine katılmak için Bolu'nun Gerede ilçesindeki Karadeniz Bağlantı Yolu'na giderek helikopterle inceleme yaptı. Daha sonra kontrol noktasına geçen Soylu, gazetecilere açıklamada bulundu.

İsim vermeden çizme tartışmasına değinen Bakan Soylu, şunları söyledi:

Belki birilerinin kulaklarına pelesenk olur, şov yapmıyoruz. İşimizi yapıyoruz. Ve işimizin sonucunda da Allah'ın izniyle sonucu alıyoruz. Bu işler konuşmakla olmaz, bu işler çalışmakla, gayretle ve bayram seyran dinlemeden çalışmakla olur.