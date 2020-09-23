Bakan Soylu'dan bomba AYM açıklaması

Anayasa Mahkemesi ile kişisel bir sorunlarının olmasının mümkün olmadığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, devletin tepesinde böyle bir sorunun kabul edebilmesinin doğru olmadığını, Herkesin Türkiye için çalıştığını belirterek, karşı karşıya kalınan noktanın ifade edilmesi gerektiğini ve bunu kendi uslubuyla anlattığını söyledi.

Bakan Soylu, Konuştuğu dilin düşünceyi saklamadığını ne varsa onu ifade etmeye çalıştığını söyleyerek, Anayasa Mahkemesini kuran üyeler arasında Adnan Menderes'i asanların olduğunu söyledi. Bakan Soylu, "Türkiye'de başörtüsünün yasaklı olduğu günlerde, Siyaset yol açmaya çalıştı, AYM iptal etti. Bu bir şey demek; İstediğimiz kadar özgürlük veririz, istediğimiz kadar kısıtlarız." diyerek AYM'nin takındığı tavrı eleştirdi.

Firari Can Dündar hakkında açıkalamalarda bulunan Bakan Soylu, AYM'nin hak ihlali suçundan Dündar'ın serbest bırakılmasına karar verdiğini belirterek, Dündar'ın yurtdışına kaçtığını söyledi.