Bakan Soylu'dan 6'lı masayı şoke edecek bilgi! Kılıçdaroğlu'na sordu: Ortaklarının bundan haberi var mı?

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masada imzalanan ortak mutabakat metnini AB üyesi bir büyükelçiye gönderip, düzelttirmek sureti ile onaylattığını söyledi. Bakan Soylu, "Ortaklarının bundan haberi var mı?" diye sordu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Twitter hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelttiği sorular şöyle:

- Abisi terörist olan ortağın HDP Milletvekili Musa Piroğlu'nun; Türk polisine hakaretine tepkin olacak mı?

- ABD Merkez Kuvvetler Komutanı'nın göreve gelir gelmez YPG Terör Örgütü elebaşısı Ferhat Abdi Şahim ile görüşmesi hakkında, ortaklarından onay almadan herhangi bir görüş beyan edecek misin?

- Altılı masa sonrası imzalanan mutabakat metnini; partideki eski bir büyükelçi ile AB üyelerinden bir büyükelçiye düzelttirmek için gönderdin mi? Ortaklarının bundan haberi var mı?

- 15 Temmuz öncesi, FETÖ elebaşısının talimatlarını muayenehanede alıp Parti Genel Merkezi'nden telefonu açtın mı?