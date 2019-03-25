Bakan Soylu: Terör örgütü bağlantılı adaylar seçilse bile...
Bakan Soylu, terör örgütü PKK ile halen iltisakı ve irtibatı bulunan belediye meclis üyesi adaylarının seçilmeleri halinde açığa alınacağını bildirdi.25 Mart 2019 Pazartesi 22:53
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK ile halen iltisakı ve irtibatı bulunan belediye meclis üyesi adaylarının seçilmeleri halinde açığa alınacağını bildirdi.
Soylu, "Muhalefetten 178 aday hakkında PKK'dan adli işlem var, 45'i hakkında FETÖ'den, 4'ü hakkında aşırı sol örgütlerden, 4'ü hakkında DEAŞ'tan" dedi.
İran ile ortak operasyon
Soylu, İran'la ortak terör operasyonuna dikkat çekerek, "18-23 Mart'ta Iğdır, Hakkari, Van ve Ağrı sınırlarında ilk kez karşılıklı, ortak operasyonu yaptık, bitirdik" dedi.
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