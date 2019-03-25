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Bakan Soylu: Terör örgütü bağlantılı adaylar seçilse bile...

Bakan Soylu, terör örgütü PKK ile halen iltisakı ve irtibatı bulunan belediye meclis üyesi adaylarının seçilmeleri halinde açığa alınacağını bildirdi.

25 Mart 2019 Pazartesi 22:53
Bakan Soylu: Terör örgütü bağlantılı adaylar seçilse bile...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK ile halen iltisakı ve irtibatı bulunan belediye meclis üyesi adaylarının seçilmeleri halinde açığa alınacağını bildirdi.

Soylu, "Muhalefetten 178 aday hakkında PKK'dan adli işlem var, 45'i hakkında FETÖ'den, 4'ü hakkında aşırı sol örgütlerden, 4'ü hakkında DEAŞ'tan" dedi.

İran ile ortak operasyon

Soylu, İran'la ortak terör operasyonuna dikkat çekerek, "18-23 Mart'ta Iğdır, Hakkari, Van ve Ağrı sınırlarında ilk kez karşılıklı, ortak operasyonu yaptık, bitirdik" dedi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 22:53
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  10. SİYASET Haberleri
  11. terör örgütü PKK

YORUM YAZ

  • ... ... 1 sa önce
    Idam...
  • AlperAlper1 sa önce
    Bence ülkeyi germeden ,medeni dünyadan tamamen kopmadan,seçime sadece AKP katılmalı ki,galibiyet kesin olsun.
  • AnketlerAnketler1 sa önce
    Yine 24 haziran seçimleri öncesi gibi tüm anketler cumhur ittifakını yerle bir ediyor. Yav muhalifleri her seferinde kandırmayı başarıyorlar ya ne diyelim
  • İdam gelsinİdam gelsin1 sa önce
    Abd veya israil olsa coktan bunları da kemali de asardı bizde demokrasi yalaniyla vatan hainleri aday oluyor.Yemeyin artık sunu
  • cennetcennet1 sa önce
    Adamsin be koltugun hakkini veriyorsun
  • Oda neOda ne1 sa önce
    Kazanirsaniz bisey yok bu adamlar terorist degil ama kaybederseniz teroristmi olcaklar pkk liysa nasil aday olmus neden disardalar acilimdami cikardiniz. Pkk li degillerse neden iftira atiyorsunuz
  • MuratMurat1 sa önce
    Geleceğin lideri tv de her konuşması dinletiyor
  • MemetMemet1 sa önce
    Kimse hak hukuk demokrasi demesin önce pkklıları aday göster sonra halk seçti alamazsın de yok öyle yağma.Helal süleyman baskan
  • YasinYasin1 sa önce
    Var ol baskan
  • Lider süleymanLider süleyman1 sa önce
    Reisin yerine gelecek adam belli helal soylu
  • BozoBozo1 sa önce
    Adama helal olsun son zamanlarda en göz dolduran kişi...Bu adam liderliğe oynar demedi demeyin.Ben ysknın yaptığı hatayı yapmam diyor
  • Malatya lı Malatya lı 1 sa önce
    Sayın bakanım senin allahına gurban
  • Soylu Soylu 1 sa önce
    Adli islemi olan birisi secim icin devletten temiz kagidi alamaz. Dolayisiyla secime giremez. Yok ever teroriste secime girme hakki verildiyse o zaman ic isleri bakani derhal gorevi birakmali ve yargilanmali vesselam.
  • billurbillur1 sa önce
    boyle seymi olur sizin ne haddinize! halk secmis onlari oyun mu bu en basindan aday olmalarina musaade etmeyin ozaman milletin akliyla dalga mi geciyorsunuz siz
  • AsımAsım2 sa önce
    Aynen

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