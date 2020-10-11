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Gündem Bakan Soylu tepki gösterdi: Terör örgütünün çıyanı
Gündem

Bakan Soylu tepki gösterdi: Terör örgütünün çıyanı

Şırnak’ta terör örgütü mensubunun eylem hazırlığındayken yakalandığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Akıllanmayacak mısınız... Ne istiyorsunuz bu ülkenin huzurundan! Bizim aslanlar yine yakaladı, Şırnak’ta terör örgütünün çıyanını...” diyerek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 02:03:00 - 2020-10-11 02:07:06
Bakan Soylu tepki gösterdi: Terör örgütünün çıyanı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya platformu Twitter hesabından terör örgütü mensubunun eylem hazırlığındayken yakalandığını belirterek, “Akıllanmayacak mısınız... Ne istiyorsunuz bu ülkenin huzurundan! Bizim aslanlar yine yakaladı, Şırnak’ta terör örgütünün çıyanını...” dedi.

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