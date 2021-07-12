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Gündem Bakan Soylu, Surp Takavor Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ile görüştü
Gündem

Bakan Soylu, Surp Takavor Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Surp Takavor Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bükücüyan'la görüştüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 13:11:00 -
Bakan Soylu, Surp Takavor Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlıkla ilgili Kilise Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Arman Bükücüyan ile görüşerek üzüntülerini dile getirdi.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kadıköy'de Ermeni Kilisesi'ne yapılan saygısızlıkla ilgili Kilise Vakfı YK Başkanı Arman Bükücüyan beyefendi ile görüşerek üzüntülerimi dile getirdim. Kiliseye saygısızlığı yapan zanlılar, sabah 05.30'da İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alındı, hukuk süreci devam ediyor." ifadesini kullandı.

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