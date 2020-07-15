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Gündem

Bakan Soylu 'pislik alındı' diye duyurmuştu: O alçak hakkında yeni gelişme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Peygamber Efendimiz SAV hakkında hakaret içerikli paylaşımda bulunan alçağın gözaltına alındığını duyurmuştu. İstanbul Valiliği de konuyla ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 07:44:00 - 2020-07-15 07:51:29
Bakan Soylu 'pislik alındı' diye duyurmuştu: O alçak hakkında yeni gelişme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hz. Muhammed hakkında hakaret içerikli paylaşım yapan kişinin gözaltına alındığını, sosyal medya hesabından yaptığı, "Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı..." ifadesiyle duyurdu.

Valilik de açıklama yaptı

İstanbul Valiliği de kanıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Twitter hesabından Peygamber efendimize hakaret içerikli paylaşım yapan şüphelinin tespitine yönelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, hesabın domain sahibi olduğu tespit edilen şüpheli şahıs (M.C.S), İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmıştır. Başsavcılık talimatları kapsamında, şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda (1) adet cep telefonu ve (1) adet bilgisayara el konulmuştur. Konuyla ilgili olarak başlatılan tahkikat devam etmektedir" denildi.

 

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