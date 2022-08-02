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Siyaset Bakan Soylu 'Müsamahamız yok' diyerek göçmenlerle ilgili bilgileri paylaştı
Siyaset

Bakan Soylu 'Müsamahamız yok' diyerek göçmenlerle ilgili bilgileri paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakalanan ve sınır dışı edilen kaçak göçmenlerle ilgili bilgileri paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-08-02 13:33:00 -
Bakan Soylu 'Müsamahamız yok' diyerek göçmenlerle ilgili bilgileri paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kaçak göçe müsamahamız yok. Sınır duvarları yapılıyor ve kaçak geçişler güvenlik güçlerimizce engelleniyor.2022'de 132 bin 430 kaçak göçmen yakalandı. 61 bin 14'ü geri gönderildi. Dünyada geri gönderme operasyonunun uluslararası kriterde bu oranda yapılmasının örneği yoktur." açıklamasında bulundu.

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