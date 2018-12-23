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Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...

Artı Gerçek yazarı ve Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin'in, kendisiyle ilgili iddilarına sosyal medyadan çok sert tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ben ve arkadaşlarım için adice ve müptezelce çirkin bir tezgah kuruyorsun. Senin mahkemedeki ifadeni bizatihi gelip o çirkin yüzüne bakarak dinleyeceğim. İspat etmezsen karışmam..." ifadelerini kullandı.

23 Aralık 2018 Pazar 00:45
Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...

Artı Gerçek yazarı ve Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin'in, isim vermeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldığı yazısına cevap gecikmedi.

Nesin'in Twitter'dan, "Sayın bakan, kendi suçunuz mu var kaçmak istediniz yoksa Erdoğan mı size suç işletti Yoksa iltica mı edecektiniz Sayın Bakanım!.." notuyla paylaştığı yazıya Soylu da Twitter'dan cevap verdi.

Nesim'in yazısında eşiyle birlikte Almanya'ya kaçacağını iddia ettiği ve ülkenin bazı şehirlerinde incelemelerde bulunarak bir iş kurma hazırlığında olduğunu öne sürdüğü Soylu, iddialara çok sert cevap verdi.

'İspat etmezsen karışmam...'

Soylu Twitter'dan Nesin'in paylaşımına verdiği cevapta, "Senin kastettiğin milletvekilliğinden bakan olan 4 kişi var. %25 de olsa üzerime alıyorum. Ben ve arkadaşlarım için adice ve müptezelce çirkin bir tezgah kuruyorsun. Senin mahkemedeki ifadeni bizatihi gelip o çirkin yüzüne bakarak dinleyeceğim. İspat etmezsen karışmam..." ifadelerini kullandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 00:45
  1. ahmet nesim
  2. Süleyman Soylu

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