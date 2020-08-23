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Gündem Bakan Soylu Giresun'daki son durumu açıkladı
Gündem

Bakan Soylu Giresun'daki son durumu açıkladı

Giresun'da yaşanan sel felaketi sonrası bölgeye hareket eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5'i Jandarma olmak üzere toplam 12 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 04:31:00 -

Giresun'da etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Dereli ilçesinde saat 15.00 sıralarında başlayan sağanak yağış, akşam saatlerinde dere taşkınlarına ve su baskınlarına yol açtı. Aksu Deresi’nin taşmasıyla cadde ve sokaklardan akan su nehri andırdı. Selde araçlar da suya kapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5'i Jandarma olmak üzere toplam 12 kişinin kayıp olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Giresun'da aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel ve su baskınlarına müdahale edilğini açıkladı.

İlçeye girişlere izin verilmiyor

Bazı yollarda meydana gelen heyelanlar ve hasar gören köprüler nedeniyle jandarma Dereli ilçesine girişlere izin vermiyor.

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