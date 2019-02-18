Bakan Soylu: Frene basmayana bastırmasını biliriz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akdere AK Parti Seçim Bürosu'nun açılışında halka hitap etti.

Soylu: Yaya öncelikli trafik işinin peşini bırakmam

"İşi yarım bırakmam"

Trafikte işleri biraz sıkılaştırdıklarını anlatan Soylu, şunları kaydetti: "Yaya öncelikli trafiğe de asılacağım. Öyle işi başlatınca yarım bırakmam.

Araba frene basacak

Yaya öncelikli trafikte; yaşlılar, engelliler, anneler, babalar, yaya geçidine öğrenciler girdiği andan itibaren araba frene basacak. Bastırmasını biliriz, siz merak etmeyin.

Önemli bir rakam veriyorum. 2017'de trafiğe 7 bin 427 can verdik. Bu büyük rakam değil mi? Anadolu'da bir ilçe kayboldu, bu o demektir. Şimdi, kasım, aralık, ocak ve şubat ayı 15'i itibarıyla trafikte ölümler yüzde 35 azaldı. Şimdi bin trafik polisi daha verdik. Onlar da başlıyorlar. Bu 7 bin 427 de kaç yapar biliyor musunuz? Yılda 2 bin 300 kişinin azalması demek."