Bakan Soylu: "Elazığ'daki depremde şu ana kadar olumsuz bir durum yok"

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremle ilgili şu ana kadar olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.



Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Elazığ merkezde saat 09.37'de 5,3 büyüklüğünde, 15,94 kilometre derinlikte deprem meydana geldiğini belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor. Bilgilendirmeye devam edeceğiz."