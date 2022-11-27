Bakan Soylu, Düzce'deki son durumu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgedeki çalışmaları bizzat takip etmeyi sürdürüyor. Soylu 'Şu tarihte deprem olacak dedikodusu yaymak korkutmaya dayalı ahlaksızlıktır." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'deki deprem sonrası bölgede. Soylu son duruma ilişkin açıklama yaptı. Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Burada depremin travmaları geçmiş değil. Dayanaksız ve mesnetsiz dedikodular yapılıyor, şu tarihte deprem olacak gibi. Düzcelileri korkutmaya gerek yok. Bunların tamamı yalan, korkutmaya dayalı ahlaksızlıktır. Bir mesela daha var. Vatandaşlarımız evlerine girmekten ürküyorlar.



Çocuklar ürküyor bu kez tabi anneler de içeri girmek istemiyor. Korkuyu da üzerimizden atmamız lazım. Bunun için de hızlı hareket ediyoruz. Zarar ve hasar tespitleri anlamında gördüğüm en hızlı süreci yaşıyoruz. Burada hasar tespitleri konusunda şu ana kadar 23 bin 916 bina tarandı. Acil yıkılacaklar da tespit edildi. Eşya alınması gerekenleri aldırıyoruz teknik ekiplerimiz sayesinde. 369 ağır hasarlı yapı var. Orta hasarlı yok. Burada ağır hasarlı ve acil yıkık binalara yaklaştırmıyoruz. Yıkmaya başladık.

"Ağır hasarlı binalara zaten biz kimseyi sokmuyoruz"

Az hasarlı dediğimiz boya, sıva çatlağı, kırık dökük gibi binanın kendi yapısal sürecinde olmayan ve onu depreme karşı dayanıksız hale getirebilecek bir sorun değildir. 51 bin 925 bağımsız bölüm var. Hasarsız 44 bini aşkın bina var onlara vatandaşlar girdi, oturuyor. Özellikle dün ve bugün çok fazla çadır talebi geldi. Biraz önce bahsettiğimiz duygudan kaynaklandığını düşünüyoruz. İkinci bir deprem olacak mı kaygısından kaynaklanıyor. Kıymetli vatandaşlarımız hasarsız binalarında oturabilirler. Ağır hasarlı binalara zaten biz kimseyi sokmuyoruz. Bunu bir değerlendirme olarak söyleyeyim. 28 Kasım ve 2 Aralık'ta deprem olacağı iddiası yalandır. Böyle bir şey yok, bu dedikodudur. Bunu kimsenin bilmesi söz konusu değildir.

"Hiçbir çocuğumuzu tespitini yapmadığımız binaya sokmayacağız"

Tüm eğitim kurumlarında tespitler yapılmaya devam ediyor. Hiçbir çocuğumuzu tespitini yapmadığımız binaya sokmayacağız. Okulların tatil olmasının sebebi, çocukların kapalı bir yere girmek istememesinden kaynaklı.