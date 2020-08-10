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Gündem

Bakan Soylu duyurdu: Yarın Tüm Türkiye'de...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı son dakika açıklamasıyla yarın tüm Türkiye'de yüksek yoğunluklu koronavirüs denetimi yapılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 11:51:00 - 2020-08-10 12:26:59
Bakan Soylu duyurdu: Yarın Tüm Türkiye'de...

Türkiye dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz hafta sonu İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine, yeni bir corona virüs genelgesi göndererek ülke genelinde düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklerde denetim yapılacağını duyurmuştu.

Yarın tüm Türkiye'de denetim yapılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir son dakika açıklamasıyla yeni bir duyuru yaptı. Bakan Soylu, "Salı günü tüm Türkiye'de koronavirüs tedbirleri ile ilgili yüksek yoğunluklu bir denetleme gerçekleştireceğiz" dedi.

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Yorumlar

istanblue

neden sadece salı. sürekli yapılsa daha iyi değil mi? ülke iyice deneme tahtasına döndü
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Nettullah Nülen

Ekonomik durgunluk, issizlik ve Döviz ile altin`nin tavan yapmasi TC`yi cok zor bir duruma itti. Bir de Korona belasi hep isin icinden cikilmaza soktu. Bu gidisle az gelismis ülkelerin bile gerisinde kalacagiz...
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