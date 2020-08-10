Bakan Soylu duyurdu: Yarın Tüm Türkiye'de...

Türkiye dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz hafta sonu İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine, yeni bir corona virüs genelgesi göndererek ülke genelinde düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklerde denetim yapılacağını duyurmuştu.

Yarın tüm Türkiye'de denetim yapılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir son dakika açıklamasıyla yeni bir duyuru yaptı. Bakan Soylu, "Salı günü tüm Türkiye'de koronavirüs tedbirleri ile ilgili yüksek yoğunluklu bir denetleme gerçekleştireceğiz" dedi.