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Aktüel Bakan Soylu duyurdu: Hafta sonu açık olacak
Aktüel

Bakan Soylu duyurdu: Hafta sonu açık olacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarın ve pazar günü yapılacak 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları dolayısıyla nüfus müdürlüklerinin açık olacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 21:28:00 -
Bakan Soylu duyurdu: Hafta sonu açık olacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarın ve pazar günü yapılacak 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları dolayısıyla nüfus müdürlüklerinin açık olacağını bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, KPSS'ye katılacak adayların mağduriyet yaşamamaları için nüfus müdürlükleri ve emniyet birimlerinin teyakkuz halinde olduğunu belirtti.

Adayların sınav yerlerine erken gitmelerinin önemini hatırlatan Soylu, olası bir aksilikte 6 bin 725 ekip aracı ile 1949 motosikletli polis ekibinin yardım için hazır olduğunu kaydetti.

Soylu, "Nüfus müdürlüklerimiz, 24 Eylül cumartesi 07.00-14.30, 25 Eylül pazar 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulunacak. Sınava girecek tüm adaylara, başarı dileklerimizle." ifadelerini kullandı.

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