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Gündem Bakan Soylu duyurdu! Eski sistem tarihe karışıyor
Gündem

Bakan Soylu duyurdu! Eski sistem tarihe karışıyor

Yeni kimlik kartları çıkarılırken alınan parmak izleri yabancı bir sistem tarafından kaydediliyordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklama ile artık yerli ve milli bir sisteme geçileceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 11:12:00 -
Bakan Soylu duyurdu! Eski sistem tarihe karışıyor

Bakan Süleyman Soylu yeni çipli kimlik kartları için detaylı bilgiler verdi. Artık yerli ve milli bir sistemle işlenecek olan parmak izlerinin tüm ülkede alınmaya başlayacağını duyurdu.

Ehliyetlerin yeni nesil kimlik kartlarına da yüklenmeye başladığını söyleyen Süleyman Soylu, "Şu ana kadar 76 bin kişi ehliyetini Türkiye Cumhuriyeti kartına yükledi” dedi.

Kredi kartlarıın da yeni kimliklere yüklenebileceğini belirten Bakan Soylu, “Yeni kimlik alacak, gidecekler biz ona bir kağıt imzalatacağız. Diyecekler ki buna ehliyetimi de eklemek istiyorum. 4 gün sonra otomatik olarak yüklenecek. Buna e-imza yükleyeceğiz. Aynı zamanda SGK bilgileri yüklemek için görüşmeler yapıyoruz. İnşallah Ocak'tan sonra ki ilk süreçte EKDS ile notere vatandaşımız gittiğinde kimlik kartıyla bilgileri doğrulanacak. Artık bir daha sahtecilik olayları ortadan kalkmış olacak. Noterler, AVM'ler hepsi bu EKDS'yi bekliyor. Kredi kartlarını da yüklememiz olabilir. Fakat onu bankalarla konuşulması gereki” açıklamasını yaptı.

Yılbaşından itibaren kendi parmak izlerimizi yerli bir yazılıma aktarılacağını belirten Bakan Soylu, “Size buradan güzel bir haber daha vereyim. Bu parmak izlerimizi işleyen yerli ve milli sistem değil yabancı sistem. Şimdi HAVELSAN'la POLSAN güzel bir şirket kurdular. Yılbaşından itibaren artık kendi parmak izlerimizi milli ve yerli bir yazılımla kendimizin işleyeceği yepyeni bir sisteme giriyoruz. Yeni kimlik alacak, gidecekler biz ona bir kağıt imzalatacağız” ifadelerini kullandı.

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