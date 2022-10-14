Bakan Soylu duyurdu: Dünyada böyle bir program yok!

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından hazırlanan ve Türkiye’nin nabzını tutan "Anadolu Soruyor" programının konuğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu.

Çay TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Yavuz Bakır, Uzay Haber TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Büyüktimur ve Kanal Fırat ve Kanal E Televizyonları Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık’ın sorularını yanıtlayan Bakan Soylu, uyuşturucu ile mücadele konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

"Uyuşturucuda 2019 yılında yıllık 210 bin gözaltı var. Uyuşturucu ile mücadelenin şiddetini radikalleştirmişiz. Cezaevinde 117 bin kişi var uyuşturucuda imal ve satıştan. 35 binden 117 bine… buna rağmen uyuşturucu satışı durduruldu. Sur’da yaptığımız, Beyoğlu’nda yaptığımız, Şişli’de yaptığımız, büyüdüğüm mahalle Sarıgöl’de yaptığımız bu operasyonlar sonuç verdi. Bugün 62 vilayette kanalizasyonlardan atık madde alıyoruz. Bunların hepsini karşılaştırıyoruz. Esrar mı kullanılıyor, eroin mi kullanılıyor" diyen Bakan Soylu şöyle devam etti:

"Asena diye bir programımız var. Riskli araçları tespit ediyor. Dünyada böyle bir program yok. Bunu sağlamaya çalışıyoruz. Narko timlerimiz 16 vilayetteydi, Cumhurbaşkanımız dedi ki bunu 81 ile çıkaracaksın. Uyuma diye bir aplikasyonumuz var. Yaklaşık 500 binin üzerinde indirimi var, 50 bine yakın ihbar var. Narkolog araştırmamız var. Bu uygulamayla yakaladıklarımıza anket yaptık. Nereden alıyor, nerede yaşıyor, ailesi var mı? Türkiye’de uyuşturucu kullananların yüzde48’i evinde uyuşturucu kullanıyor. 118 bin metruk bina tespit ettik. Yaklaşık 101 binini yıktık. 15 bini kaldı kalanı da ya yıktık, ya rehabilite ettik. Hem bilime hem sahaya dayalı bir büyük uyuşturucu mücadelesi gerçekleştiriyoruz Hollanda’da yürürken bakanlığa yakın yerde adam gözüme bakarak uyuşturucu içiyorlar. Dibi devrilmiş Avrupa’nın. Uyuşturucu noktasında Avrupa’nın dibi delinmiş. Afganistan, İran, Balkanlar ve Türkiye’ydi. Rota değişti ve aşağıya kaydı. Yüzde 76’sı eskiden İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bolu oralarda yakalandı. Şimdi 76’sını Van, Hakkari ve Ağrı’da yaklaşıyoruz. Bu baskıyı ortaya koyduğumuz andan itibaren Türkiye’ye giremiyorlar. Diyorlar ki Türkiye kokain kenti oldu. Affedersiniz ama neresi oldu? Türkiye büyük bir mücadele veriyor. En İyi Narkotik Polisi Annet projesinde 1 milyon 50 bin anneye ulaştık biz."

"İlk kez uyuşturucu finansmasına yönelik operasyon yaptık"

Süleyman Soylu, "'Kürt gençlerini uyuşturucuya alıştırıyorlar' bu kimin propagandası? PKK’nın propagandası. Biz bununla ilgili proje, bir operasyon yaptık. Adana’da yaptık. İstanbul’da, Nevşehir’de, Bursa’da… birçok operasyon yapıyoruz. Orada arkadaşımız projeli operasyon yapıyor. Yüzlerce organize suç çetesi çökerttik. Bizi suçluyorlar. Hollanda’yı, İsviçre’yi suçlamıyorlar ama Türkiye’yi suçluyorlar. Dün 10 bin kök kenevir Bingöl’de yaptığımız operasyonda ele geçti. İlk kez uyuşturucu finansmanına yönelik operasyon yaptık. Sırf gelirlerine yönelik operasyon yaptık. Etrafımızın dibi delinmiş. Avrupa’da herkes uyuşturucu kullanıyor” şeklinde konuştu.