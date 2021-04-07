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Gündem Bakan Soylu duyurdu! Bestler Dereler Domuz Dağı'nda 4 terörist öldürüldü
Gündem

Bakan Soylu duyurdu! Bestler Dereler Domuz Dağı'nda 4 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren-10 Operasyonu kapsamında Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı'nda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 18:06:00 - 2021-04-07 18:32:03
Bakan Soylu duyurdu! Bestler Dereler Domuz Dağı'nda 4 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Komandoları ve Polis Özel Harekat birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Eren-10 Operasyonu kapsamında Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Soylu paylaşımda, “Eren-10 Operasyonu kapsamında; Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde, Jandarma Komandolarımız ve PÖH birliklerimiz ile teröristler arasında çıkan çatışmada 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Kahraman evlatlarımıza tebrikler” ifadelerini kullandı.

Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristin üzerinden bir M 16 piyade tüfeği, 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 Kanas keskin nişancı tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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