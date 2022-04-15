  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bakan Soylu darphaneyi ziyaret etti
Aktüel

Bakan Soylu darphaneyi ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, darphaneyi ziyaret ederek çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 19:15:00 -
Bakan Soylu darphaneyi ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, darphaneyi ziyaret ederek çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün bastığı ehliyet, kimlik, mavi kart, aile cüzdanı defterlerinin üretimlerinin yapıldığı darphaneyi ziyaret ettiklerini belirtti.

Soylu, "Darphaneyi ziyaretimizde yeni projeleri de konuştuk. Darphane Genel Müdürümüz ve tüm mesai arkadaşlarına teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay