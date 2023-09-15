Bakan Şimşek'ten Türkiye için sevindirici haber! Tarih verdi
Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, '(Bu yıl) Yaklaşık 1,1 trilyon dolarlık bir ekonomi haline geleceğiz. Türkiye, 2026'da Dünya Bankası'nın tanımıyla gelişmiş ülkeler kategorisine girmiş olacak.' dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar:
(Bu yıl) Yaklaşık 1,1 trilyon dolarlık bir ekonomi haline geleceğiz. Türkiye, 2026'da Dünya Bankası'nın tanımıyla gelişmiş ülkeler kategorisine girmiş olacak.
Maliye politikası ve para politikası ahenkli bir şekilde gidecek. Çünkü enflasyonla mücadele sadece para politikası üzerinden yürütülebilecek mücadele değil.
Ekonomi
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