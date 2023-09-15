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Ekonomi Bakan Şimşek'ten Türkiye için sevindirici haber! Tarih verdi
Ekonomi

Bakan Şimşek'ten Türkiye için sevindirici haber! Tarih verdi

Yeniakit Publisher
2023-09-15 21:24:00 - 2023-09-15 21:29:05
Bakan Şimşek'ten Türkiye için sevindirici haber! Tarih verdi

Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, '(Bu yıl) Yaklaşık 1,1 trilyon dolarlık bir ekonomi haline geleceğiz. Türkiye, 2026'da Dünya Bankası'nın tanımıyla gelişmiş ülkeler kategorisine girmiş olacak.' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar:

(Bu yıl) Yaklaşık 1,1 trilyon dolarlık bir ekonomi haline geleceğiz. Türkiye, 2026'da Dünya Bankası'nın tanımıyla gelişmiş ülkeler kategorisine girmiş olacak.

Maliye politikası ve para politikası ahenkli bir şekilde gidecek. Çünkü enflasyonla mücadele sadece para politikası üzerinden yürütülebilecek mücadele değil.

Bakan Şimşek'ten Dünya Bankası açıklaması
Bakan Şimşek'ten Dünya Bankası açıklaması

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