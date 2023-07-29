Bakan Şimşek'ten 'Türk Lirası'nda istikrar' mesajı! Türkiye'ye 3 yeni yatırım

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına ilgisinin arttığını aktararak bu hafta yapılan bazı işlemleri paylaştı.

Şimşek paylaşımında, "Yatırımcıların Türk varlıklarına olan ilgisinde bir artış görmekten memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki üç yıl içinde artması beklenen GCC ülkelerinden gelen DYY girişlerine ek olarak, öz sermaye ve borç anlaşmalarında bir artış gördük" dedi.

Bakan Şimşek "Türkiye'ye yapılacak uzun vadeli yatırımlar, politikalarımızı destekleyecek, Lirada istikrara kavuşacak ve son dönemde başlatılan mali ve parasal sıkılaştırmanın büyüme üzerindeki etkisinin daha hafif olmasını sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Türk varlıklarına ilgi

Şimşek'in Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

Yatırımcıların Türk varlıklarına olan ilgisinde bir artış görmekten memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki üç yıl içinde artması beklenen GCC ülkelerinden gelen DYY girişlerine ek olarak, öz sermaye ve borç anlaşmalarında bir artış gördük. Yakın zamanda kamuya duyurulan birkaç işlemin altını çizmek isterim:

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İlk olarak, Yapı Kredi hisselerinin bu hafta kurumsal yatırımcılara başarılı bir şekilde arzı:

- 250mn $ - son 3 yıldaki en büyük özsermaye arzı - 5 kattan fazla talep - 40'a yakın ABD ve Avrupalı ​​Yatırımcı (çoğunlukla uzun vadeli ve bazı hedge Fonlar).

İkincisi, MNG Kargo'nun bu hafta DHL tarafından satın alınması.

Üçüncüsü, geçen hafta Ronesans Enerji ile TotalEnergies arasındaki ortaklık.

"Türk Lirası istikrara kavuşacak"

Tüm bu işlemler, Türkiye'ye ve sağlam makroekonomik politikalar uygulama çabalarımıza duyulan güveni göstermektedir. Türkiye'ye yapılacak uzun vadeli yatırımlar, politikalarımızı destekleyecek, Lira'da istikrara kavuşacak ve son dönemde başlatılan mali ve parasal sıkılaştırmanın büyüme üzerindeki etkisinin daha hafif olmasını sağlayacaktır.

Yabancı yatırımcılara mesaj

Şimşek'in paylaşım dilini İngilizce yapması mesajın yabancı yatırımcılara olduğunu şeklinde yorumlandı. Bakan Şimşek'in tüm dünyadan 2,7 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.