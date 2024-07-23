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Gündem Bakan Şimşek'ten Bahçeli açıklaması
Gündem

Bakan Şimşek'ten Bahçeli açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-07-23 14:26:00 -
Bakan Şimşek'ten Bahçeli açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ekonomi programına verdiği desteğin çok kıymetli olduğunu belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ekonomiye dair sözlerini değerlendirdi.

Bahçeli'nin "Türkiye ekonomisi güven verici adım ve hamlelerle istikrarlı ve umut uyandıran bir yükseliş kulvarındadır" sözlerini değerlendiren Şimşek, açıklamasını sosyal medyadan yayınladı.

Siyasi istikrar vurgusu

Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin ekonomi programına verdiği desteğin çok kıymetli olduğuna işaret eden Şimşek, "Siyasi istikrarla birlikte rasyonel politikaların kararlılıkla uygulanması başarıyı getiriyor." ifadesini kullandı.

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