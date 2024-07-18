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Ekonomi Bakan Şimşek Türkiye'ye duyurdu: Son 4,5 yılın zirvesine çıktı
Ekonomi

Bakan Şimşek Türkiye'ye duyurdu: Son 4,5 yılın zirvesine çıktı

Yeniakit Publisher
2024-07-18 20:05:00 -
Bakan Şimşek Türkiye'ye duyurdu: Son 4,5 yılın zirvesine çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, swap hariç net rezervlerin son 4,5 yılın zirvesinde olduğunu bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervlerine ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı X'ten paylaşım yapan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Swap hariç net rezervler son 4,5 yılın zirvesinde."

 

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Yorumlar

Gülün Oynayın

Yüksek faizi ne kadar daha verecek, kuru ne kadar daha baskılayacaksın?

Hüseyin basan

İngiliz İngiliz baronlarinin borç buluyor diye mi sevinelim. Madem o kadar çok para var vatandaşın hakkını verin. Ama yok. yarın baronlar paralarını çektiği zaman ne olacak. Kuru baskilayip baronların daha fazla kar etmekerini sağlamakla görevli İngiliz.
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