Bakan Şimşek Türkiye'ye duyurdu: Son 4,5 yılın zirvesine çıktı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, swap hariç net rezervlerin son 4,5 yılın zirvesinde olduğunu bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervlerine ilişkin açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabı X'ten paylaşım yapan Şimşek şu ifadeleri kullandı:
"Swap hariç net rezervler son 4,5 yılın zirvesinde."
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