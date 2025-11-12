  • İSTANBUL
Bakan Şimşek 'Temelleri sağlamlaştıracağız'
Bakan Şimşek ‘Temelleri sağlamlaştıracağız’

Bakan Şimşek 'Temelleri sağlamlaştıracağız'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medyadan yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Eylülde yıllık cari açık 20,1 milyar dolar gerçekleşti. Üçüncü çeyrekte yıllık açığın milli gelire oranının yüzde 1,3 ile yatay seyretmesini bekliyoruz. Cari dengenin temellerini sağlamlaştıracağız”

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından cari açık rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Eylülde yıllık cari açık 20,1 milyar dolar gerçekleşti. Üçüncü çeyrekte yıllık açığın milli gelire oranının yüzde 1,3 ile yatay seyretmesini bekliyoruz.

Dış finansmana erişimdeki olumlu görünüm üçüncü çeyrekte de sürdü. Reel sektörün ve bankaların dış borç çevirme oranları ocak-eylül döneminde sırasıyla yüzde 167 ve yüzde 235 gerçekleşti.

Finansman kalitesini iyileştiren, üretim kapasitesini ve istihdamı artıran doğrudan yatırımlar, yılın ilk dokuz ayı itibarıyla 11,4 milyar dolar ile son on yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Net doğrudan yatırım girişi geçen yılın aynı dönemine göre sınırlı artarak 4,3 milyar dolar gerçekleşti.

Enerjide dışa bağımlılığı azaltan, ihracatta ve hizmet ticaretinde katma değeri ve rekabet gücünü artıran politikalarımızla sürdürülebilir cari dengenin temellerini sağlamlaştıracağız."

