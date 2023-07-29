Bakan Şimşek: Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’nin risk primindeki düşüşe dair "Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor." dedi.
Türkiye'nin CDS'i, 398 baz puanla yaklaşık son 2 yılın en düşüğüne geriledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından paylaştığı grafikle, Türkiye'nin risk priminin düştüğüne işaret ederek şu ifadelere yer verdi:
"Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor…
Mayıs ayında 700 baz puana yükselen CDS’ler (risk primi - Türkiye'nin dolar cinsinden kredi iflas riskini gösteren beş yıllık kredi temerrüt takası) bugün 400 baz puanın altını gördü."