Bakan Şimşek, Horasis toplantısında ekonomi dersi verdi!

Bakan Şimşek yaptığı sunumda, ekonomi yol haritasında amaçlarının ilk olarak fiyat istikrarı olduğunu belirterek, Türkiye’nin güçlü bir geçmişi ve mali politikaları olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı deprem dolayısıyla bu yıl bütçe açığının ortaya çıktığını anlatan Bakan Şimşek, bu açığın deprem etkisinin geçmesiyle daralacağını ifade etti.

Sunumun Türkiye ve dünya ülkelerini karşılaştıran grafikler üzerinden gerçekleştiren Şimşek, “Öncelikli amaçlarımızdan birisi ihracat ve yerel taleplerin karşılanması. İhracat büyümenin ana gücü değil, destek kollarından birisi olması gerek” dedi.

ŞİMŞEK: 2028’DE TURİZMDE İLK ÜÇE GİRMELİYİZ

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Türkiye’de bu sene turizm için iyi bir sezonu geride bıraktıklarını anlatan Şimşek, “2028’de turizmde ilk üçe girmeliyiz. Ayrıca yeni keşiflerle Türkiye’nin petrol ve doğalgaz ihtiyacının bir kısmını karşılamayı hedefliyoruz. Türkiye’nin güçlü politikaları ve yapısal reformalarıyla yatırımcıdaki güveni güçlendirmeyi planlıyoruz. Türkiye’nin büyüme ve uluslararası rezervlerinde 26 milyar dolar gibi bir artışı söz konusu. Bir yapısal reform ajandamız var. İnsan sermayesinin güçlendirilmesi ve istihdamın desteğinin yanı sıra üretimin ve verimliliğinin arttırılmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

ŞİMŞEK, YATIRIMCILARIN TÜRKİYE’YE NEDEN YATIRIM YAPMASI GEREKTİĞİNİ ANLATTI

Şimşek, sunumunda ‘Türkiye’ye neden yatırım yapılmalı?’ sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Öncelikle dünyanın merkezindeyiz. Türkiye iyi bir coğrafi konumda yer alıyor. O yüzden yatırım için en iyi yerlerden biri Türkiye. Avrupa ile gümrük anlaşmamız var. Orta Asya ile iyi ilişkiler ve Ortadoğu ve Afrika arasında bağlar var. Bunun yanında Türkiye’nin çalışan güçlü bir nüfusu var. Türkiye’nin gayri safi milli hasılası büyük ve bu ülke gelişen bir ülke. Bunlara ilaveten TÜrkiye yeni ipek yolunun kalbinde yer alıyor. Hangi ticari yolu kullanırsanız kullanın Türkiye’den geçmek zorundasınız. Türkiye fiziksel enerji fiberoptik açıdan iyi ve güçlü altyapı potansiyeli var. Türkiye petrol be gaz hatları Türkiye’den geçiyor. Bu büyük bir avantaj sağlıyor. Yenilenebilir enerjiye yatırım yapmayı sürdürüyoruz.”

İnşaat sektöründe Çin’den sonra en büyük ülkenin Türkiye olduğunu aktaran Şimşek, “Türkiye dövizde daha da güçlenmeye devam edecek, komşularla ve AB ile beraber çalışmayı sürdürecek” ifadesini kullandı.

Sunumun sonunda HORASIS heyetine Gaziantep’i tercih ettikleri için teşekkür eden Şimşek, “Gaziantep UNESCO nun gastronomi şehri. Seneye de programın burada yapılarak geleneksel hale gelmesini diliyoruz” dedi.