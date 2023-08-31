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Ekonomi Bakan Şimşek döviz kuru iddiasına cevap verdi
Ekonomi

Bakan Şimşek döviz kuru iddiasına cevap verdi

Yeniakit Publisher
2023-08-31 19:13:00 -
Bakan Şimşek döviz kuru iddiasına cevap verdi

Merkez Bankası tarafından döviz kurlarına müdahale edildiği iddiasına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek cevap verdi.

Bakan Şimşek, Merkez Bankası'nın seviye hedefi gözeterek rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan Merkez Bankası'nın kura müdahale ettiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

'Kura müdahale gerçeği yansıtmıyor'

Bakan Şimşek, "Merkez Bankası’nın seviye hedefi gözeterek rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Şimşek, sermaye piyasalarını ve Türk lirası enstrümanlarını geliştirmek ve cazip kılmak adına çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.

Şimşek, "Zaman içinde bütün sorunların üstesinden geleceğiz" mesajını paylaştı.
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