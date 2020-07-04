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Aktüel

Bakan Selçuk'tan lise laboratuvarındaki patlamada yaralanan öğretmenlere acil şifa dileği

Yeniakit Publisher
2020-07-04 15:58:54 -
Bakan Selçuk'tan lise laboratuvarındaki patlamada yaralanan öğretmenlere acil şifa dileği

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mersin'deki bir lisede dezenfektan üretimi sırasında meydana gelen patlamada yaralanan 2 öğretmenin sağlık durumunu yakından takip ettiklerini bildirdi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki patlamada yaralanan iki öğretmene acil şifa dileğinde bulundu.

Selçuk, "Tedavi altındaki öğretmenlerimizin durumunu yakından takip ediyoruz. Duamız sağlıkla kavuşmak." ifadelerini kullandı.


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