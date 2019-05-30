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Bakan Selçuk, TİSK 2018 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödül Töreni’nde konuştu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Prim teşviklerini hayata geçirdiğimiz 2004 yılından bugüne işverenlerimize yaklaşık 150 milyar liralık destek sağladık.

30 Mayıs 2019 Perşembe 20:21
Bakan Selçuk, TİSK 2018 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödül Töreni’nde konuştu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Prim teşviklerini hayata geçirdiğimiz 2004 yılından bugüne işverenlerimize yaklaşık 150 milyar liralık destek sağladık. 2018’de 1 milyon 240 bin kişi işe yerleştirildi. Bu yılın ilk 4 ayında 416 bin kişi işe yerleştirildi. Hedefimiz 2023 vizyonuyla Türkiye’yi en büyük 10 ekonomiden biri yapabilmek” dedi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 2018 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödül Töreni’ne katıldı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, burada yaptığı konuşmada işverenler için gerekli çalışmaları yaptıklarını kaydederek, “Biz gerekli ortamı sizler için sağlamaya çalışıyoruz sizler de teşebbüs ediyorsunuz azminizi cesaretinizi ortaya koyuyorsunuz ve ülkemize katkı sağlıyorsunuz. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bakanlığımızın 2019 yılı istihdam seferberliği kapsamında çok geniş bir teşvik paketi sunduk. 18 ayrı teşvik uygulamamız ile bugün 1,7 milyonu aşkın işverenimiz ve 11 milyona yakın sigortalımıza katkı veriyoruz” dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yılsonuna kadar ilave 2.5 milyon istihdam sözünü hatırlatan Bakan Selçuk,”Prim teşviklerini hayata geçirdiğimiz 2004 yılından bugüne işverenlerimize yaklaşık 150 milyar liralık destek sağladık. 2018’de 1 milyon 240 bin kişi işe yerleştirildi. Bu yılın ilk 4 ayında 416 bin kişi işe yerleştirildi. Hedefimiz 2023 vizyonuyla Türkiye’yi en büyük 10 ekonomiden biri yapabilmek. Yeni teşviklerimizle çalışma hayatımızı ulaşmak istediğimiz noktaya getirmek istiyoruz” diye konuştu.



Bakan Selçuk, güçlü olanın zayıf olanın elinden tuttuğu takdirde dünyanın daha yaşanılır bir hale geleceğini kaydetti.



TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, ise şirketler için önemli olanın sadece bilançolar olmadığını, topluma ne kadar fayda sağladıklarının da çok önemli olduğunu söyleyerek, “Bizler paylaşmanın ve dayanışmanın değerini bilen ve uygulana bir kültüre sahip topraklarda yaşıyoruz. Sosyal hayatta topluma katkı sağlayan şirketlerin çalışanları daha mutlu oluyor, ürünleri daha çok tercih ediliyor ve finansal sonuçları daha iyi seviyede bulunuyor” dedi.



Törende 10 farklı kategoride 12 ödül verildiğini ve ödül alan şirketlerin Türkiye’deki 20 milyon insana, eğitimlerle iş imkanları ve toplumsal farkındalıklarla dokunduğunu aktararak, “TİSK ailesi olarak gelecekte de ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınmasını sağlamak adına çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Kamu, işçi ve işverenlerden oluşan 3’lü sac ayağını entegre bir şekilde çalışması gerekir. İşçi sendikalarımızın ve kamunun da içinde olacağı bir projeyi ülkemize kazandıracağız” şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Bakan Selçuk’a hediye takdim etti.



Törende ödül alan şirket ve projeler:


KOBİ Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Özel Ödülü; Momentum Bilgi Transferi- Ayna Gönüller/Kırsalda Kadın Eğitimleri


KOBİ Büyük Ödül; CPM Yazılım A. Ş - Eğitim İçin Her Şey


Etkililik Ödülü; Danone Türkiye - İyi ki Annem Çalışıyor


İyi Uygulama Ödülü; Borçelik Çelik Sanayi A. Ş - Kadına Güç İş Yok


Kapsayıcılık Ödülü; Mercedes - Benz Türk A.Ş - Her Kızımız Bir Yıldız


Sürdürülebilirlik Ödülü; Türk Traktör ve Ziraat Makinaları A. Ş - Bilinçli Çiftçi, Güvenli Tarım


Yenilikçilik Ödülü; KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş - Sesli Soru Bankası


Girişimcilik Özel Ödülü; Arçelik A. Ş - A Ticket For Your Future/Tersine Beyin Göçü


Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Özel Ödülü; Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş - Sabancı Gönüllüleri Programı


GAN TÜRKİYE İş Başında Eğitim Özel Ödülü; Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A. Ş - Tofaş Fen Lisesi Yenileşim (İnovasyon) Atölyesi


Jüri Özel Ödülü; Balsu Gıda San.ve Tic. A.Ş.- Çocuk İşçiliğini Önleme ve Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Yaşam ve Çalışma Koşullarının İyileştirme Projesi


Büyük Ödül; Coca - Cola Türkiye - Geleceğin Tarımı

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 20:21
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