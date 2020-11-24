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Aktüel Bakan Selçuk, liseli öğrencilerin "Öğretmenler Günü" klibini sosyal medyada paylaştı
Aktüel

Bakan Selçuk, liseli öğrencilerin "Öğretmenler Günü" klibini sosyal medyada paylaştı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 13:51:23 -
Bakan Selçuk, liseli öğrencilerin "Öğretmenler Günü" klibini sosyal medyada paylaştı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerinin sıklıkla kurduğu cümleleri, okullarda şahit olunan diyalogları rap müziğin ritmiyle birleştiren lise öğrencilerinin "Öğretmenim Canım Benim" klibini, sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Selçuk, klibe ilişkin, "Liseli gençlerimiz 24 Kasım için bir klipte buluşmuşlar. Ders ortasında dillerinin ucuna gelip de söyleyemediklerini rap müziğin ritmi ve temposuyla ulaştırmayı başarmışlar. Biraz inceden dokundurmuşlar ama sonunu tatlıya bağlamışlar." değerlendirmesini yaptı.

Kadıköy Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden Yağmur Bakar ve Yaren Özgen, Çekmeköy Özden Cengiz Anadolu Lisesi'nden Edanur Avar ve Hayat Sinem Terzi, Beylikdüzü Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi'nden Furkan Durtaş ve Yağızcan Yavuz, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde bir araya gelerek, tüm öğretmenlere bir sürpriz hazırladı.

Farklı müzik türlerine gönül vermiş öğrenciler, öğretmenlerinden sıklıkla duydukları cümleleri, okul içi diyalogları rap müzikle besteleyip seslendirerek klip çekti.

Klip, Balıkesir'de bir okulun açılışına katıldığı sırada Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kendisine ıslıkla destek olan çocuklara ıslık çalarak cevap verdiği görüntü ile başlıyor


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