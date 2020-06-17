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Aktüel

Bakan Selçuk: "Kıdeme hak kazanarak işten çıkışı yapılanlar yüzde 24 seviyesinde. Yani her 4 kişiden 1'i ancak kıdem tazminatı alıyor."

Yeniakit Publisher
2020-06-17 11:27:30 -
Bakan Selçuk: "Kıdeme hak kazanarak işten çıkışı yapılanlar yüzde 24 seviyesinde. Yani her 4 kişiden 1'i ancak kıdem tazminatı alıyor."
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