  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bakan Selçuk, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'na katıldı
Aktüel

Bakan Selçuk, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'na katıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 20:08:20 -
Bakan Selçuk, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'na katıldı

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'nda, Kovid-19 ile mücadeledeki uygulamaları paylaştıklarını ifade etti.

Selçuk, Twitter hesabındaki paylaşımında, video konferans yöntemiyle katıldığı G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'nda üye ülke temsilcileriyle Kovid-19 ile mücadeledeki uygulamaları paylaştıklarını belirtti.

Bakan Selçuk, çalışma hayatı, sosyal güvenlik ve sosyal hizmetler alanlarındaki tecrübeleri aktardıklarını kaydetti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 şehir için yeni karar
Gündem

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 şehir için yeni karar

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 şehir için yeni kararlar alındı.
Bülent Arınç kötü haberi duyurdu
Gündem

Bülent Arınç kötü haberi duyurdu

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, koronavirüse yakaladığını duyurdu.
Koronavirüs kararları peş peşe geliyor! O kentimizde sokağa çıkışlar kısıtlandı
Korona Virüs

Koronavirüs kararları peş peşe geliyor! O kentimizde sokağa çıkışlar kısıtlandı

Türkiye'de yeniden artışa koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında iller birer birer yeni kararlar alırken, Mardin'de 65 yaş ve üzerindeki..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı