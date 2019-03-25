0553 313 94 23

Bakan Selçuk deprem bölgesinde

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Denizli’de deprem nedeniyle ihtiyaç sahiplerine maddi destek sağlayacaklarını ve psikososyal destek için personel göndereceklerini söyledi.

25 Mart 2019 Pazartesi 19:32
Bakan Selçuk deprem bölgesinde

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Denizli’de deprem nedeniyle ihtiyaç sahiplerine maddi destek sağlayacaklarını ve psikososyal destek için personel göndereceklerini söyledi.


Bakan Selçuk, Denizli’de geçtiğimiz hafta Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından yıkımların olduğu mahalleleri ziyaret ederek, yetkililerinden bilgi alıp, afetzedelerle görüştü. Bakan Selçuk, ilk olarak Denizli Valiliği tarafından Acıpayam ilçesinde oluşturulan kriz masasını ziyaret etti. Burada Vali Hasan Karahan ve ilçe kaymakamlarından bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Selçuk, ardından deprem bölgesini gezdi. Bakan Selçuk, çadırda kalan afetzedeleri de ziyaret edip, sohbet etti.


Bakan Selçuk, deprem sonrası Kızılay, AFAD ve Bakanlığın çalışanlarının süreci çok iyi bir şekilde yönettiklerini söyledi. Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı (SYDV) ile bölgeye nakit yardımı yapıldığını ve bu yardımların vakıf aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine iletileceğini dile getiren Bakan Selçuk, bölgeye ilerleyen günlerde Ankara’dan personel yardımlarının süreceğini kaydetti. Selçuk, “Bin 200 çadır dağıtımı oldu. Maddi kayıpları da bir nebze olsun hafifletmek anlamında biz de Bakanlık olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza nakit gönderdik. Bu nakit vakfımız aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşacak. Personelimiz ve araçlarımızla buradayız, sahadayız. Ankara’dan da ilerleyen günlerde psikososyal personel takviyesi yapacağız. Biz Denizlili vatandaşlarımıza, özellikle Acıpayam ilçemize çok geçmiş olsun diliyorum. Allah tekrarını yaşatmasın. Biz böyle günlerde de beraberiz, beraber paylaşarak üstesinden geliyoruz. İnşallah bu günleri de beraber paylaşarak atlatacağız, buna inanıyorum” dedi.


Bakan Selçuk, incelemelerinin ardından kentten ayrıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 19:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kargı’da 4 bin fidan dağıtıldı
    1. Kargı’da 4 bin fidan dağıtıldı
    2. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye..
    3. Türk Telekom'un olağan genel kurul..
    4. BM: "Golan Tepeleri'nin statüsü..
    5. "Her evde huzur, bereket, mutluluk..
    6. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    7. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(ABD'nin..
    8. Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli..
    9. "İlk defa bu kadar çok Japonya'yı..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatan toprağı..
    11. Malazgirt’te ‘Mesleki Kariyer Günleri’..
    12. AB: "Tutumumuz değişmedi. Golan..
    13. AK Parti'nin Muş mitingi
    14. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “ABD bir..
    15. ABD, Golan Tepelerini resmen "İsrail..
    16. Heniyye'den İsrail'e "kırmızı çizgi"..
    17. İdai Kasırgası mağdurlarına acil yardım
    18. Başkan Selçuk: "İspat etsinler ben..
    19. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Tekirdağ'da
    20. "Bu karar, İsrail'in ilhakını asla..
    21. "Sosyal yardım alanında 2,5 milyon..
    22. Karaman’da kavgada bıçaklanan genç..
    23. İHH Endonezya'ya sel nedeniyle acil..
    24. Sarıgöllü çiftçiler jeotermale karşı..
    25. Golan Tepeleri nerede? Golan Tepeleri..
    26. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ümmetin..
    27. MHP’li Akçay: İstiklal marşımızı..
    28. "Avrupa Şampiyonası'na gideceğimize..
    29. "Bizde ikiyüzlülük yok, çifte standart..
    30. Türkiye'den skandal karara ilk tepki!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler