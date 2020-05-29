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Gündem

Bakan Selçuk Berna Laçin'i rezil etti

Oyuncu Berna Laçin'in 1 Haziran sonrası alınan kreşler ve 18 yaş altı kararı hakkındaki paylaşımıyla dalga geçildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 01:12:00 -
Bakan Selçuk Berna Laçin'i rezil etti

Milli ve dini değerlerimize dil uzatarak haber olmayı alışkanlık haline getiren oyuncu Berna Laçin yine kendini rezil etmeyi başardı. 1 Haziran’dan sonra açılması kararlaştırılan kreşler ve gündüz bakım evleri ve 18 yaş altı kısıtlaması ile ilgili kararı küçümsemeye kalkmaya çalışırken rezil oldu.

Bakan Selçuk Ti'ye aldı

Laçin'in "Alın size yeni nesil soru örneği: 1 Haziran sonrası kreşler açılacak ama 18 yaş altına 5 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Bu durumda kreşlere gidenler kaç yaşındadır?" şeklindeki paylaşımına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter'dan şu cevabı verdi; "Bunun düşünülmediğini zannedecek yaşta olmadıkları kesin"

 

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