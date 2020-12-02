Bakan Selçuk: "3 bine yakın engelli İŞKUR'un sağladığı hibeyle işinin sahibi oldu"

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2014'ten bu yana 3 bine yakın engellinin, İŞKUR'un Engelli Hibe Desteği'nden yararlanarak kendi işini kurduğunu belirtti.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, birçok alanda engellilerin yaşamını kolaylaştıracak adımlar attıklarını, bunlardan birinin de çalışma hayatına katılımları konusu olduğunu bildirdi.

Kamu dahil belli iş yerlerinde engelli çalıştırma zorunluluğu getirdiklerine, engelli kontenjanlarında doluluk oranının yüzde 90'lara kadar çıktığına dikkati çeken Selçuk, "İstihdam politikalarıyla 2002'den bugüne kadar 406 bin engelliyi iş hayatıyla buluşturduk. 51 ilde 72 birimde hizmet sunduğumuz engelli iş koçluğu uygulamasıyla da engellilerimizin sürdürülebilir istihdamlarına katkı sağlamaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, 2002 sonu itibarıyla memur olarak istihdam edilen engelli sayısının 5 bin 777 olduğunu, bu sayının 2020'de 57 bini aştığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İŞKUR'un Engelli Hibe Desteği'nden 2014'ten bu yana 3 bine yakın engelli vatandaşımız yararlanarak kendi işini kurdu. 50 bin liraya kadar olan hibe desteği miktarını artırdık. Kendi işini kurmak isteyen engelli bireylere 65 bin liraya kadar destek veriyoruz. Bu kapsamda şimdiye kadar 130 milyon lira hibe desteği verdik. Engelli vatandaşlarımıza yapılacak hizmetler artarak devam edecek. Hibe desteğiyle 2019'da 589 engelli vatandaşımızın kendi işine sahip olması sağlanmışken, 2020 yılında bu sayı 917'ye yükseldi."

- "En yüksek artış, engelli yakını aylığı alan vatandaşlarımızın sayısında"

Engelliler, kadınlar, gençler gibi özel politika gerektiren gruplarda yer alan vatandaşlara yönelik yoğunlaştırılmış iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunan iş kulüplerinden bugüne kadar 3 bin engellinin faydalandığını belirten Selçuk, iş kulüplerinde engellilere çalışma hayatına giriş için motivasyon ve yöntem desteği verdiklerine işaret etti.

Yüzde 70 ve üzeri engel oranı bulunup engelli maaşı alanların sayısının 2002'de 68 bin olduğunu, bu sayının 2019 sonunda 288 bine yaklaştığını aktaran Selçuk, "Yüzde 40 ile yüzde 69 arasında engel oranı olup engelli maaşı alanların sayısı 2002'de 194 binken, bu sayı 2019 sonunda 352 bine ulaştı. Engelli yakını aylığı alan vatandaşlarımızın sayısı 2007'de 8 bin 800 iken, bu sayı 2019 sonunda 96 bine yükseldi. En yüksek artış, engelli yakını aylığı alan vatandaşlarımızın sayısında oldu." bilgisini paylaştı.



Selçuk, 2007'de 28 bin olan evde bakım yardımından yararlananların sayısının, bu yıl temmuzda yaklaşık 18 kat artarak 536 bine yaklaştığını belirtti.

Engellilere hizmet veren resmi yatılı bakım ve rehabilitasyon merkezi sayısının 104'e ulaştığına işaret eden Selçuk, "Bu merkezlerimizden hizmet alanların sayısı 8 bine ulaştı. Ayrıca kurum bakımından toplum temelli bakım hizmet modeline dönüşümde umut evlerimizle, engellilerimizin toplum yaşamına aktif katılımlarını sağlayarak bakımlarını gerçekleştirmeyi hedefledik. Bu kapsamda 153 umut evinden 880 kişi yararlandı." ifadelerini kullandı.



Bakan Selçuk, 2007'de 10 özel bakım merkezinde 351 engellinin bakım hizmeti aldığını, 2020'de 278 özel bakım merkezinde 21 bini aşkın engellinin yatılı bakım hizmetinden faydalandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Gündüz yaşam merkezleri, aileleri yanında kalan engelli bireylerin sosyalleşmesine katkı sağlıyor. Bu merkezlere devam eden engellilerimiz, çeşitli etkinliklere dahil oluyor. Hem becerilerini geliştiriyor hem de kaliteli vakit geçirebiliyorlar. Aileleri de bir nefes alarak günlük ihtiyaçlarını gözleri arkada kalmadan giderme imkanına kavuşuyor. Gündüzlü bakım alanında tam veya yarı zamanlı olarak engelli vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. Bakanlığımıza bağlı 123 gündüzlü bakım merkezinden 764 engellimiz yararlanıyor."

- "Ücretsiz seyahat kapsamında, yaklaşık 984 milyon lira ödenek aktarıldı"

Bu yılın kasım ayı itibarıyla ücretsiz seyahat kapsamında Bakanlık tarafından yaklaşık 984 milyon lira ödenek aktarıldığını vurgulayan Selçuk, "2014-2020 yılları arasında 478'i bina, 9'u açık alan ve 544'ü toplu taşıma aracına olmak üzere toplam 1031 erişilebilirlik belgesi düzenlendi. Sadece 2020'nin 6 ayı içerisinde verilen belge sayısı 137'dir." açıklamasında bulundu.



Türkiye'de, bebek ve çocukların gelişimleri açısından risklerin belirlendiği, gelişimlerinin izlendiği ve ailelerin sürece dahil edildiği "Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı" başlattıklarını anımsatan Selçuk, bu programla, yeni doğan döneminden itibaren erken tanı ve müdahaleyle beceri ile yeti kayıplarının en aza indirilmesini ve birçok engellilik nedeninin ortadan kaldırılmasını hedeflediklerini vurguladı.



- "Erişilebilirlik farkındalığı en yüksek iller sıralaması" yarın duyurulacak

Bakan Selçuk, engellileri dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan merkezi E-KPSS ile istihdam ettiklerine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:



"Engelli kardeşlerimize bu özel sınavla adaletli bir şekilde istihdamda fırsat eşitliği tanımaya uğraşıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılı 'Erişilebilirlik Yılı' ilan edildi. Engellilerimizin sosyal ve ekonomik hayata katılımına ve kamu hizmetlerinden yararlanmalarına katkı sağlayan proje, uygulama ve hizmetlerini kamuoyuna duyurmak, ayrıca erişilebilirlik alanında yapılabilecek çalışmaları teşvik etmek amacıyla bu yıl 9 kategoride erişilebilirlik ödülleri vereceğiz. Erişilebilirlik Ödülleri tanıtımı kapsamında, isteyen herkes, erişilebilirliğin sağlanmasına katkı vermek üzere 'Erişilebilirlik İçin Buradayım' diyerek, sertifika sahibi olarak toplumsal farkındalık kampanyasına destek verebilecek. İllere ve sertifika düzenlenme sayısına göre 'Erişilebilirlik Farkındalığı En Yüksek İller' sıralaması belirleyerek 3 Aralık'ta kamuoyuyla paylaşacağız."