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Bakan Ruhsar Pekcan, yeni dönemin ihracat hedeflerini değerlendirdi

Ticaret Bakanı Pekcan, oluşturacakları "İhracat Ana Planı" ile pazar ve mal çeşitlendirmesine, mevcut pazarlarda derinleşmeye gideceklerini belirtti.

23 Eylül 2018 Pazar 11:49
Bakan Ruhsar Pekcan, yeni dönemin ihracat hedeflerini değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AA muhabirine, 2019-2021 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi  Programı'nı (YEP) değerlendirdi.

Program ile kısa vadede fiyat istikrarının ve finansal istikrarın  yeniden tesis edilmesi, ekonomide dengelenmenin ve bütçe disiplininin  sağlanmasının amaçlandığını anlatan Pekcan, orta vadede sürdürülebilir büyümeye  yönelik ekonomik değişimin gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

YEP'in önceki programlardan farklı olarak pek çok kesimin görüşleri  alınarak Ticaret Bakanlığının da katkı verdiği çalışmalarla hazırlandığına  dikkati çeken Pekcan, programın daha sade ve anlaşılır bir şekilde  oluşturulduğunu, somut politika hedeflerine yer verildiğini, bunun da piyasalarda  olumlu karşılık bulduğunu vurguladı.

Pekcan, YEP'in büyüme patikasının dengeli bir şekilde belirlenmesi ve  para politikasının sıkı mali politikalarla desteklenmesiyle piyasanın  beklentilerini karşıladığını ifade ederek, "YEP'in en önemli özelliği, hedeflerin  mevcut ekonomik konjonktür göz önüne alınarak gerçekçi bir bakış açısıyla inşa  edilmiş olmasıdır." diye konuştu.

İhracat büyümeye destek vermeye devam edecek

Bakan Pekcan, Türkiye ekonomisinin, 2018 yılının ilk yarısında yüzde  6,2 büyüdüğünü anımsatarak, yılın ikinci çeyreğinden itibaren büyümeye net  ihracatın katkı verdiğini, ilerleyen süreçte ekonomideki dengelenmenin kontrollü  bir şekilde devam ettirilmesiyle sürdürülebilir, hedeflerle uyumlu bir büyüme  patikasına ulaşılacağını belirtti.

Program döneminde ihracatın büyümeye destek vermeye devam edeceğine  işaret eden Pekcan, "Bu kapsamda net ihracatın büyümeye katkısının pozitif  olacağını öngörüyoruz." dedi.

"Elektronik İhracat Platformu" kurulacak

Pekcan, YEP’in Türkiye'nin dış ticaret yapısındaki mevcut aksaklıkları  teşhis ederek söz konusu sorunların çözülmesi için alınması gereken tedbirleri de  içerdiğini belirtti. Dış ticaret açığının büyük bir kısmını oluşturan ilaç,  kimya, petrokimya, enerji, makine/teçhizat ve yazılım sektörlerindeki yatırımlara  öncelik verilip, cari açığın azalmasına katkı sağlanacağının altını çizen Pekcan,  şunları kaydetti:

"Oluşturacağımız İhracat Ana Planı ile pazar ve mal çeşitlendirmesine,  mevcut pazarlarda derinleşmeye gideceğiz, ihracatımız içindeki yüksek teknolojili  ürünlerin payını artıracağız. KOBİ’leri ihracata yönlendirerek ihracatçı  sayısının artırılmasını ve firmaların küresel değer zincirlerine entegrasyonunu  sağlayacağız. Pazar ve mal çeşitlendirmesine katkı sağlayacağını düşündüğümüz  bölgesel bazlı stratejiler oluşturacağız."

İhracatçı firmaların  küresel ticaret gelişmelerini yakından takip  edebilmesi ve pazar araştırmalarına katkı sağlamak adına "Elektronik İhracat  Platformu"nu kuracaklarını bildiren Pekcan, "Böylelikle elektronik ticaretimizin  küresel elektronik ticaretteki payını artırabilmesine katkı sağlamış olacağız."  dedi.

İhracatçıların finansmana erişiminin artırılmasına yönelik olarak  Eximbank’ın öz sermayesini güçlendirip, şube sayısını artıracaklarını anlatan  Pekcan, bankanın sağladığı finansal araçlarını geliştirip, çeşitlendireceklerini  söyledi.

Pekcan ayrıca  uluslararası ticaretin kolaylaştırılması, gümrük  işlemlerinin hızlandırılması, kaçakçılığın ve kaçakçılıktan kaynaklanan gelir  kaybının engellenmesi için gümrük bilgi sistemlerini güçlendirerek gümrükleri  modernize edeceklerini ifade etti.

İhracat teşvik sistemi yeniden yapılandırılacak

İhracat teşvik sisteminin daha verimli ve etkin bir şekilde işlemesini  sağlamak için mevcut mevzuatı basitleştireceklerini ve yeniden  yapılandıracaklarını vurgulayan Pekcan, “Amacımız ihracatçılarımızın,  teşviklerimize ve desteklerimize en kolay şekilde ulaşmalarını ve bunlardan en  etkin şekilde faydalanmalarını sağlamaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, Türkiye’nin mevcut ihracat pazarlarındaki payını artırma  konusunda çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini belirterek, bu kapsamda en  önemli ticaret ortağı olan Avrupa Birliği (AB) ile Gümrük Birliğinin  güncellenmesine yönelik çalışmaları bu dönemde tamamlayarak AB ile olan ekonomik  ortaklığı en üst düzeye çıkaracaklarını kaydetti.

AB pazarının yanı sıra Türkiye’nin mevcut ihracat pazarlarındaki  payını daha da artırmak konusunda kararlı olduklarına işaret eden Pekcan, "İş  insanlarımızın yurt dışındaki iş fırsatları konusunda hızlı şekilde  bilgilendirilmeleri ve karşılaştıkları sorunların bertaraf edilmesi için gerek  ikili görüşmelerle gerekse de DTÖ platformunda ticaret diplomasisini etkin  şekilde kullanmaya devam edeceğiz." dedi.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 11:49
  1. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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