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Bakan Ruhsar Pekcan Amerikalı iş adamlarıyla buluştu

Ticaret Bakanı Pekcan, Amerikalı ve Türk şirketlerinin, tüm sorunlara rağmen birlikte çalışmayı sürdüreceğini belirtti.

25 Eylül 2018 Salı 17:17
Bakan Ruhsar Pekcan Amerikalı iş adamlarıyla buluştu

Pekcan, ABD Ticaret Odası, Turkish Heritage Organization, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle New York'ta düzenlenen "Türkiye'nin Finansal Reformları ve Türk Ekonomisi" temalı konferansta Amerikan iş dünyası temsilcilerine hitap etti.

Türkiye ve ABD’nin her zaman yakın müttefik olduğunu vurgulayan Pekcan, iki ülke arasındaki ticaret hacmi ve yatırımların son yıllarda artış eğilimini sürdürdüğüne dikkati çekti.

ABD yönetiminin Türkiye’ye yönelik son kararlarının ikili ilişkilere zarar verdiğini ifade eden Pekcan, “ABD yönetimleri, bugüne kadar serbest ticaret ve piyasaları teşvik etti. Biz de aynı yaklaşımı takip ettik ve hala ediyoruz. Beklentimiz serbest ticaretin sürmesi. Diğer taraftan, ABD ticaret politikalarına ilişkin son gelişmelerden genel olarak ve özellikle Türkiye’ye karşı atılan adımlardan rahatsızız.” diye konuştu.

Pekcan, ABD’nin çelik ürünlerine getirdiği gümrük vergilerini olağan dışı bulduğunu kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu son derece olağan dışı bir karar çünkü biz çelik ticaretinde ABD’ye açık veriyoruz. 2017 verilerine göre, bizim ABD’den çelik ithalatımız 1,3 milyar dolar, ihracatımız ise 1,1 milyar dolar. Bu nedenle, karşı tedbirlerimizi Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) bildirdik. Aynı zamanda, DTÖ’nün anlaşmazlık mekanizmasını devreye soktuk. Elbette ki haklarımızı korumak için ABD’nin tek taraflı eylemlerine karşı uluslararası kurallar çerçevesindeki her türlü imkanı kullanacağız.”

“Uzun vadeli potansiyele odaklanmalıyız”

Amerikalı ve Türk şirketlerin, tüm sorunlara rağmen birlikte çalışmayı sürdüreceğini kaydeden Ticaret Bakanı Pekcan, “Tüm ilişkilerde sorunlar ortaya çıkabilir ancak bizler uzun vadeli potansiyele odaklanmalıyız” dedi.

Pekcan, Türkiye’nin Avrupa’nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olduğuna ve olmaya devam edeceğine dikkati çekerek, “Türk nüfusunun yaş ortalaması 31. İnsanlarımız, uluslararası ticaret ve pazarlama alanında iyi eğitimli ve yetenekli. Türkiye, ayrıca yabancı şirketler için Avrupa’nın en çok tercih edilen üretim merkezlerinden biri ve gelecek yıllarda en karlısı haline gelecek.” değerlendirmesini yaptı.

Ticaret Bakanlığı olarak Türk ve Amerikan iş dünyası arasındaki iletişimi güçlendirmeyi hedeflediklerini anlatan Pekcan, Türkiye’de şu an başarıyla faaliyet gösteren bin 500’den fazla Amerikan şirketiyle yakın ilişki içinde olduklarını dile getirdi.

Pekcan, özellikle dijital ekonomi ve teknoloji alanındaki üretim ve ihracat kapasitesini geliştirmek için çeşitli çalışmalar yaptıklarını ve Amerikalı şirketlerin bu potansiyellerden yararlandıklarını görmek istediklerini kaydetti.

Türkiye’nin yeni bir başarı hikayesine ihtiyaç duyduğunu belirten Pekcan, sözlerini, “Bu hikayeyi başlatacak olan sizlersiniz” diyerek sözlerini tamamladı.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 17:17
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