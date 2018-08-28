Bakan Pekcan demir çelikçileri kabul etti

Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakan Pekcan, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin çelik ihracatının 13,8 milyar dolar, ithalatının ise 19,7 milyar dolar olduğunu kaydetti. Sektörün her zaman arkasında olacaklarını vurgulayan Pekcan, yeni dönemde sivil toplum kuruluşlarıyla istişare halinde çalıştıklarını, sorunları beraber çözüme kavuşturma amacında olduklarını söyledi.