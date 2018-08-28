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Bakan Pekcan demir çelikçileri kabul etti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Demir çelik sektörümüze çok önem veriyoruz, sektörümüzün her zaman yanındayız” dedi.

28 Ağustos 2018 Salı 11:55
Bakan Pekcan demir çelikçileri kabul etti

Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakan Pekcan, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin çelik ihracatının 13,8 milyar dolar, ithalatının ise 19,7 milyar dolar olduğunu kaydetti.  Sektörün her zaman arkasında olacaklarını vurgulayan Pekcan, yeni dönemde sivil toplum kuruluşlarıyla istişare halinde çalıştıklarını, sorunları beraber çözüme kavuşturma amacında olduklarını söyledi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 11:55
  1. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği
  2. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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